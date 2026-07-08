Los centros de transporte de Extremadura abren un nuevo frente político tras el despido de los 56 empleados

Los centros de transporte de Extremadura han abierto un nuevo frente político tras el despido de los 56 trabajadores que prestaban servicio en estas instalaciones. La crisis, que arrastra meses de nóminas pendientes, deficiencias en los recintos y reproches cruzados por la gestión del contrato, ha derivado ahora en un nuevo choque entre PSOE y PP sobre quién es el responsable de la situación y qué salida puede darse a un servicio clave para los profesionales del transporte por carretera.

El portavoz socialista, Manuel José González Andrade, ha alertado de que la "ineficacia" del Gobierno de María Guardiola ha acabado provocando el despido de estos trabajadores, una situación que ha calificado de "inaceptable" y que atribuye directamente a la falta de gestión de la Junta. Tras visitar el Centro Regional de Transportes de Mérida, el dirigente socialista ha denunciado además el "estado de absoluto abandono" de unas instalaciones que, según ha asegurado, presentan graves deficiencias tanto para los transportistas como para la plantilla.

Diputados del PSOE, junto al portavoz Manuel José González Andrade, atienden a los medios de comunicación. / PSOE de Extremadura

"Lo que nos trasladaban los trabajadores era incluso poco. Hemos comprobado unas instalaciones deplorables, con centros sin vigilancia, aseos cerrados, techos que se están cayendo y unos servicios que están muy lejos de los mínimos que merecen los transportistas que utilizan estas infraestructuras", ha afirmado González Andrade.

Nóminas pendientes

La red de centros de transporte está repartida por Mérida, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, Plasencia, Villafranca de los Barros, Cáceres, Navalmoral de la Mata, Don Benito, Coria y Zafra. Son instalaciones concebidas para facilitar el trabajo diario de los profesionales del transporte, con aparcamientos temporales, zonas de descanso, surtidores, autolavado, mantenimiento, vigilancia, conexión wifi, cafetería y aseos.

El PSOE ha denunciado que buena parte de esos servicios se encuentran deteriorados o directamente fuera de funcionamiento. A esa situación se suma la incertidumbre laboral de los 56 empleados, que, según los socialistas, llevaban más de cuatro meses sin cobrar sus nóminas con normalidad. Entre ellos hay trabajadores con discapacidad vinculados a un centro especial de empleo, un extremo que el PSOE considera especialmente grave.

"¿Cuál es la respuesta de la Junta? El despido, que 56 personas vayan a perder su empleo por la incapacidad del Gobierno de Guardiola para gestionar este problema", ha lamentado González Andrade tras acusar a la Junta de generar "falsas expectativas".

Respuesta del PP

El Grupo Parlamentario Popular ha respondido acusando al PSOE de actuar con "irresponsabilidad" y de ponerse "del lado de una empresa incumplidora". En declaraciones a los medios, José Ángel Sánchez Juliá ha defendido que la Junta se ha visto obligada a rescindir el contrato de la concesionaria tras meses de incumplimientos y después de intentar una solución que permitiera mantener el empleo de los 56 trabajadores.

Según el PP, la Consejería de Infraestructuras ha mantenido reuniones con la plantilla y ha buscado hasta el último momento una empresa que pudiera asumir el contrato y subrogar a los empleados. Sin embargo, esa vía no ha prosperado. "Había dos opciones: mantener a los trabajadores en un limbo con la actual empresa o rescindir el contrato", ha sostenido Juliá.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios / PP DE EXTREMADURA

El PP asegura además que la Junta detectó que los pagos que se realizaban a la empresa a través del Sexpe, al tratarse de un centro especial de empleo, no se estaban destinando al abono de las nóminas. Por ese motivo, según los populares, esos pagos fueron paralizados. "Lo que se ha hecho es defender que esos trabajadores puedan cobrar", han señalado.

La formación también ha insistido en que la Junta no podía pagar directamente las nóminas porque los empleados no tienen relación contractual con la Administración autonómica, sino con la empresa concesionaria. Este fue uno de los argumentos que ya defendió el consejero Francisco Ramírez en la Asamblea, donde sostuvo que no existía base legal para que la Junta asumiera directamente esos pagos.

Un convenio como salida

El PP mantiene que la rescisión del contrato era necesaria para sacar a los trabajadores de una situación de bloqueo jurídico y laboral. Según su versión, la plantilla pertenecía a una empresa que no les pagaba y, mientras el contrato siguiera vigente, no se podía activar una salida real. Ahora, los empleados podrán acudir a la vía laboral para reclamar sus derechos.

Al mismo tiempo, la Junta trabaja con asociaciones de transportistas para elaborar un convenio que permita mantener la prestación de los servicios en los centros de transporte. El objetivo, según el PP, es garantizar la continuidad de las instalaciones y buscar fórmulas para contar "de una manera u otra" con los trabajadores afectados.

Los populares también han vinculado esta crisis al debate presupuestario y han reprochado al PSOE que pueda votar en contra de unas cuentas autonómicas que, según han señalado, contemplan 500.000 euros para la mejora, mantenimiento y acondicionamiento de los centros de transporte.

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La crisis de estos centros, por tanto, entra en una nueva fase. El PSOE acusa a la Junta de haber abocado al despido a 56 trabajadores y de mantener abandonadas unas instalaciones estratégicas. El PP replica que el problema nace de una empresa incumplidora, que la rescisión era inevitable y que el Gobierno regional trabaja ahora en una alternativa para mantener el servicio. Mientras tanto, la plantilla queda en el centro de un conflicto laboral, administrativo y político que sigue sin una solución cerrada.