Javier Moll reafirma la "vocación" de Prensa Ibérica por Extremadura

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, ha reafirmado este miércoles en Cáceres la "vocación" de este grupo editorial por Extremadura y su voluntad "no solo de sacar adelante los proyectos que tenemos aquí, sino de engrandecerlos todo lo que sea posible". En un acto con los trabajadores de El Periódico Extremadura, Javier Moll ha respaldado el nombramiento de Pablo Calvo como director de este diario, cargo que asumió hace ahora una semana. Es, ha destacado, un periodista "con experiencia, que sabe lo que tiene entre manos y que comparte con la empresa la convicción de que podemos hacer una gran labor en Extremadura". El objetivo de esta nueva etapa que acaba de comenzar será, ha remarcado, "ofrecer el mejor servicio periodístico a nuestros lectores actuales y, al mismo tiempo, ser capaces de captar muchos más".

Moll, que esta tarde asistirá a la entrega en la capital cacereña de los XXXI Premios Empresario Extremeño del Año, ha incidido igualmente en su apuesta por la digitalización porque, si bien el formato de papel se va a mantener, en estos momentos lo que "toca es concentrar los esfuerzos en el ámbito digital", volcándose en hacer "la mejor web posible".

Respaldo del grupo

En el encuentro han estado presentes también Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales del grupo y presidente del Comité Editorial de El Periódico; María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura; Ascensión M. Romasanta, directora de La Crónica de Badajoz, otra de las cabeceras de Prensa Ibérica; y Juan Emilio Maíllo, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica.

Agradecer la confianza

Por su parte, Pablo Calvo ha iniciado su intervención agradeciendo la confianza depositada en él tanto por Prensa Ibérica como, en particular, por su presidente, Javier Moll, y su directora general en Extremadura, María Ortiz.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, se dirige a los trabajadores de El Periódico Extremadura. Detrás, desde la izquierda, Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales del grupo y presidente del Comité Editorial de El Periódico; Juan Emilio Maíllo, director de Comunicación y Relaciones Institucionales del grupo; María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura; y Pablo Calvo, director de El Periódico Extremadura. / CARLOS GIL

"El miércoles pasado estaba contento de estar aquí. Hoy, una semana después, estoy muy contento", ha remarcado. "Veo potencial, equipo, ganas e implicación. Los resultados llegarán, estoy seguro, pero lo importante es que por nuestra parte no va a quedar. No va a faltar trabajo, compromiso ni dedicación", ha agregado. "Poco a poco voy tomando conciencia de la dimensión de Prensa Ibérica", ha subrayado, al tiempo que ha destacado "la excelente acogida" que ha tenido por parte de la plantilla de El Periódico Extremadura.

Diferentes herramientas, mismo oficio

"Estoy en una cabecera nueva, en un edificio nuevo, en una redacción nueva, pero en un oficio antiguo: el oficio de hacer periódicos", ha aseverado Pablo Calvo. Un trabajo antiguo que, aunque se haga ahora "con herramientas nuevas", se continuará afrontando "con la misma vocación que nos ha traído a todos hasta aquí: informar, llevar la noticia a los ciudadanos y hacerlo de la mejor manera posible, con rapidez, rigor y adaptándonos a lo que hoy demandan los lectores, los usuarios y la sociedad".

Prensa Ibérica cuenta en la actualidad con 27 cabeceras de periódicos impresos y digitales, además de revistas, plataformas audiovisuales y una red de 66 crónicas hiperlocales repartidas por toda España. El grupo alcanza 2,1 millones de lectores de prensa y revistas, distribuye 173.000 ejemplares, registra 24,1 millones de usuarios únicos al mes y suma 515 millones de páginas vistas mensuales.