La construcción extremeña reduce su jornada por calor desde el 14 de julio y pide ampliarla a todo el verano

La jornada reducida por calor en la construcción y en el sector de derivados del cemento comenzará el próximo martes, 14 de julio, en Extremadura. A partir de esa fecha, y hasta el 14 de agosto incluido, las plantillas deberán trabajar un máximo de siete horas diarias, una medida que CCOO recuerda que es de obligado cumplimiento y que está recogida en los convenios colectivos provinciales de Badajoz y Cáceres.

El sindicato, no obstante, reclama a la patronal que esta reducción no se limite a ese mes y que se extienda a todo el verano para proteger la salud de los trabajadores ante unas temperaturas cada vez más extremas. CCOO sostiene que las olas de calor "empiezan antes y son cada vez más frecuentes", por lo que insiste en que las jornadas deben ser intensivas y por la mañana durante todo el periodo estival.

Seguridad laboral

El secretario general de CCOO del Hábitat de Extremadura, Antonio Pino, subraya que la reducción de jornada tiene como finalidad evitar los riesgos y la penosidad derivados del exceso de calor en las obras y centros de trabajo. La organización defiende que trabajar siete horas diarias facilita la implantación de jornadas continuas de mañana y reduce la exposición al sol en las horas de mayor intensidad.

El sindicato advierte de que esta medida no puede sustituirse ni permutarse por acuerdos que supongan jornadas diarias superiores a las siete horas, al tratarse de una cuestión de seguridad y salud laboral. En este sentido, anuncia que estará "vigilante" para que se respete la reducción y que denunciará ante la autoridad laboral cualquier incumplimiento del que tenga conocimiento.

CCOO recuerda además que las empresas están obligadas a poner a disposición de todo su personal agua potable abundante en todas las obras y centros de trabajo, tanto para beber como para refrescarse. La organización enmarca estas obligaciones en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que atribuye a las empresas la responsabilidad de proteger la salud de sus plantillas y de adoptar medidas colectivas frente a riesgos como el estrés térmico.

La reducción de jornada se aplicará en las mismas condiciones al sector de derivados del cemento, por su similitud con la construcción, de modo que ambos calendarios serán idénticos. Más allá de la limitación horaria, CCOO recomienda hacer pausas frecuentes para hidratarse, llevar ropa ligera y evitar comidas copiosas durante la jornada laboral.