El Periódico Extremadura reúne a más de 400 invitados en su gran noche de la empresa regional

La empresa extremeña tiene esta noche su gran escaparate. El Hotel Hospes Palacio de Arenales & Spa acoge ya la gala de entrega de los Premios Empresario Extremeño del Año, con másde 400 invitados, los galardones que concede El Periódico Extremadura, del grupo Prensa Ibérica, para reconocer la trayectoria, la iniciativa, el liderazgo y la capacidad de generar empleo, innovación y riqueza desde la región. La cita reúne a las principales autoridades de Extremadura, representantes institucionales, empresarios, directivos y responsables del grupo editor en una noche pensada para poner en valor el papel del tejido productivo regional. Más de 300 invitados asisten a una de las fechas destacadas del calendario social, económico y político de la comunidad. En la cita, el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, la presidenta de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, y el nuevo director del rotativo, Pablo Calvo.

No falta a los Premios Empresario Extremeño del Año, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el consejero de Economía, Empresa y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, así como el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

La gala llega nada menos que a su XXXI edición con una idea de fondo: Extremadura no solo mira a sus empresas como generadoras de actividad, sino también como proyectos capaces de fijar talento, abrir mercados, sostener empleo y proyectar una imagen renovada de la región dentro y fuera de sus fronteras.

Asistentes a la gala de los Premios Empresario Extremeño del Año. / Carlos Gil

Un palmarés con industria, salud y talento

El máximo galardón de esta edición, el Premio Empresario Extremeño del Año 2026, ha recaído en Andrés López y Jesús Nieto, de Vítaly, por haber impulsado desde Extremadura uno de los grandes grupos nacionales en el ámbito de la seguridad, la salud laboral y el bienestar corporativo.

Junto a ellos, el jurado reconoce a Especias del Sol con el Premio a la Trayectoria Empresarial; a El Encinar de Humienta con el Premio a la Promoción de Extremadura; a Diamond Foundry con el Premio a la Iniciativa Empresarial; a Ingulados con el Premio Pyme; y a Carmen López Serrano, de Vegenat, como Directivo del Año.

El Premio Especial distingue al Centro de Formación de Tropa Nº 1 de Cáceres, el Cefot, una institución estrechamente vinculada a la ciudad y a la formación de miles de militares durante décadas. El Premio Joven Promesa recae en Juan Diego Mateos Cendrero, graduado del doble grado en ADE y Economía por la Universidad de Extremadura.

El conjunto de premiados dibuja una fotografía amplia de la empresa extremeña actual: salud laboral, alimentación, industria cárnica, alta tecnología, biotecnología, nutrición clínica, formación militar y talento universitario conviven en un mismo palmarés. La lista refleja una región que sigue compitiendo desde sectores tradicionales, pero que también avanza hacia actividades industriales, científicas y tecnológicas de mayor valor añadido.

Patrocinadores y aliados de la gala

Los XXXI Premios Empresario Extremeño del Año cuentan con el patrocinio y apoyo de Iberdrola, Mapfre, Junta de Extremadura, Philip Morris Spain, Unicaja, Ayuntamiento de Cáceres, IREN y Aqualia. Su respaldo permite consolidar una cita que se ha convertido en punto de encuentro entre empresa, instituciones y sociedad civil.

La gala cuenta además con la colaboración de firmas vinculadas al territorio y al tejido empresarial extremeño. Mofexsa aporta abanicos para los invitados; Grupo Pitarch, las bolsas de obsequios; Coca-Cola dará a probar sus nuevos sabores; La Chinata regalará una tote bag con una botella de aceite; y Especias del Sol obsequiará con un bote de sal marina en escamas con Pimentón de la Vera.

La cena incorpora productos de la región, con DOP Torta del Casar, Jamones Casa Bautista y vinos de Bodegas Ruiz Torres. Nevacam sorteará seis pulseras de plata de su colección inspirada en Extremadura y Ceres Motor, concesionario BMW en Cáceres, mostrará vehículos en una noche concebida también como escaparate de marcas, productos y empresas conectadas con la comunidad.

Extremadura acoge ya una de sus grandes noches empresariales con la entrega de los XXXI Premios Empresario Extremeño del Año, una cita de El Periódico Extremadura que reúne en el Hospes Palacio de Arenales & Spa a más de 300 invitados

Dos periodistas extremeños al frente

La gala la conducen Ana Pecos y Manu Pérez, dos periodistas extremeños con amplia trayectoria en radio, televisión y conducción de actos públicos. Pecos, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Extremadura, ha desarrollado buena parte de su carrera vinculada a la televisión y a los formatos especiales, y en 2026 ha sido reconocida como Alumni Honorífica de la UEx.

Pérez, natural de Salvatierra de los Barros, estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y en la University of Derby. Ha pasado por medios como Onda Cero, Cadena SER Extremadura, Canal Extremadura y Telemadrid, donde ha presentado informativos.

Actuación de la cantaora Celia Romero junto a la Banda Filarmónica de Olivenza. / Jorge Armestar

La parte musical corre a cargo de Celia Romero, cantaora de Herrera del Duque que hizo historia en 2011 al conquistar la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión con solo 16 años. Está acompañada al piano por el maestro Pedro Calero.

Un palacio con memoria para una noche empresarial

El escenario elegido añade una lectura simbólica a la gala. El Hospes Palacio de Arenales & Spa ocupa una casa señorial del siglo XVI con añadidos del XVII, antigua residencia de verano de la familia noble de los Golfín. El conjunto fue concebido originalmente como núcleo rector de una amplia explotación agrícola y ganadera en los Llanos de Cáceres.

Su arquitectura combina el carácter señorial con la funcionalidad de las labores del campo, entre almacenes, establos y bodegas. La construcción conserva su planta rectangular en dos niveles, cubiertas con bóvedas de cañón y de arista, y mantiene un aire rústico tradicional en una finca rodeada de olivares centenarios.

Noticias relacionadas

La noche tiene también un valor propio para el periódico que la impulsa. Fundado el 1 de abril de 1923 por el entonces obispo de Coria, Pedro Segura Sáenz, El Periódico Extremadura es el decano de la prensa regional y forma parte del grupo Prensa Ibérica. Más de un siglo después, el diario vuelve a abrir sus puertas al empresariado extremeño para celebrar a quienes empujan la economía de la comunidad desde sectores muy distintos, pero con un mismo hilo conductor: crecer desde Extremadura.