Los Premios Empresario Extremeño del Año reconocen el impulso de una economía en transformación

La XXXI edición de los Premios Empresario Extremeño del Año reunió este miércoles a 450 representantes del ámbito empresarial, económico e institucional en el Hospes Palacio de Arenales para reconocer el talento, la innovación y la capacidad de crecimiento del tejido productivo regional. La gala, organizada por el Periódico Extremadura, y presentada por los periodistas Ana Pecos y Manu Pérez, volvió a convertir estos galardones en el principal punto de encuentro del empresariado extremeño, en una noche en la que también actuó la cantaora extremeña Celia Romero (acompañada al piano por Pedro Calero), que obtuvo en 2011, con solo 16 años, la Lámpara Minera, el máximo galardón del Festival Internacional del Cante de las Minas.

Guardiola habla con Moll antes de la gala. / Carlos Gil

Hace 31 años el Periódico Extremadura se propuso romper prejuicios y reconocer a quienes crean riqueza, empleo y futuro Javier Moll — Presidente de Prensa Ibérica

'Romper prejuicios'

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, abrió la ceremonia reivindicando el papel de unos premios que, según recordó, nacieron hace ya 31 años para «romper prejuicios» sobre el empresariado extremeño y reconocer a quienes generan riqueza, empleo y oportunidades. Moll defendió que el objetivo de estos galardones ha sido desde sus inicios poner en valor el esfuerzo de las empresas de la región y dar visibilidad a un tejido económico que, afirmó, ha demostrado su capacidad para innovar, crecer y abrirse a nuevos mercados. «Hace 31 años El Periódico Extremadura se propuso romper prejuicios, reconocer el trabajo de quienes crean riqueza, empleo y futuro», subrayó durante su intervención.

El presidente de Prensa Ibérica sostuvo además que el tejido empresarial extremeño ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas, impulsando proyectos capaces de competir en sectores estratégicos y de proyectar el nombre de la comunidad dentro y fuera de España. En este sentido, defendió que las empresas extremeñas representan un motor de desarrollo económico y social, al generar empleo, atraer inversión y reforzar la confianza en el potencial de una región que avanza hacia una economía más innovadora y diversificada.

Javier Moll durante su discurso. / Carlos Gil

Moll incidió en que el reconocimiento al empresariado extremeño cobra especial sentido en un momento en el que la comunidad consolida su crecimiento económico y empresarial. En este contexto, puso en valor la fortaleza del tejido productivo regional y recordó que Extremadura lidera el porcentaje de empresas que superan los tres años y medio de vida, además de haber vuelto a batir en 2025 su récord de exportaciones, con más de 4.000 millones de euros, datos que, a su juicio, reflejan la solidez y la capacidad competitiva de las empresas extremeñas.

La ceremonia reconoció en esta XXXI edición a Andrés López y Jesús Nieto, socios fundadores y consejeros delegados de Vítaly, con el Premio Empresario Extremeño del Año, además de distinguir a Especias del Sol por su Trayectoria Empresarial; El Encinar de Humienta, por la Promoción de Extremadura; Diamond Foundry Europe, en la categoría de Iniciativa Empresarial; Ingulados, como Mejor Pyme; y a Carmen López Serrano, consejera delegada de Vegenat, como Directiva del Año. El jurado también concedió el Premio Especial al Centro de Formación de Tropa (Cefot) y reconoció a Juan Diego Mateos Cendrero como Joven Promesa.

En 31 años, los premios han creado una gran orla que dibuja lo más granado del talento extremeño

Extremadura, tierra de oportunidades

La presidenta de la Junta, María Guardiola, cerró la gala reivindicando el papel del empresariado como motor del desarrollo de Extremadura y defendió la necesidad de una alianza entre instituciones, empresas y medios de comunicación para seguir impulsando el crecimiento de la comunidad. En este sentido, agradeció el compromiso de Prensa Ibérica con la región y felicitó al nuevo director de el Periódico Extremadura, Pablo Calvo, en su primera intervención al frente del diario.

Guardiola sostuvo que la XXXI edición de los Premios Empresario Extremeño del Año vuelve a demostrar que «Extremadura está llena de talento» y destacó que los galardonados representan a quienes han decidido desarrollar sus proyectos en la región. «Quedarse aquí y apostar por esta tierra es un acto de confianza que genera oportunidades, empleo y futuro», afirmó.

La presidenta también puso en valor el papel de los medios de comunicación para visibilizar el trabajo del tejido empresarial. A su juicio, además de fiscalizar el poder, el periodismo contribuye a reconocer a quienes crean riqueza y empleo, recordando que «detrás de cada empresa siempre hay una historia que merece ser contada».

En el plano económico, Guardiola defendió que Extremadura atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Recordó que la comunidad registra 60.535 desempleados, la cifra más baja desde que existen registros comparables, y destacó que la tasa de paro se ha reducido en cuatro puntos durante los tres últimos años, un descenso que, aseguró, multiplica por más de cuatro el registrado en el conjunto del país.

La presidenta subrayó igualmente que Extremadura cuenta con 430.800 ocupados, el mejor dato histórico de empleo, y aseguró que la región continúa ganando atractivo para la inversión. Como ejemplo, señaló que en el primer trimestre de 2026 recibió cerca de 50 millones de euros de inversión extranjera directa, mientras que la confianza empresarial ha aumentado un 5 % desde el inicio de la legislatura.

Extremadura está llena de talento. Los premiados de esta noche decidieron quedarse, apostar por esta tierra y generar oportunidades, empleo y futuro para toda la región María Guardiola — Presidenta de la Junta de Extremaduea

Guardiola atribuyó estos resultados a unas políticas orientadas a generar seguridad jurídica, favorecer la actividad económica y agilizar el pago a proveedores. En este contexto, destacó que Extremadura cerró 2025 como la comunidad autónoma con el menor plazo de pago a las empresas y defendió que la Administración debe actuar como un aliado para quienes emprenden e invierten.

Durante su intervención también destacó la llegada de nuevos proyectos industriales y tecnológicos, citando inversiones como la de Funai UNEM en Mérida o los campus de centros de datos promovidos por Merlin Properties, Ingenostrumy CC Green en distintos puntos de la región. A su juicio, estas iniciativas abren una nueva etapa ligada a la transformación digital, sin perder de vista el peso de las empresas extremeñas que llevan décadas generando empleo y riqueza.

La presidenta felicitó uno por uno a los premiados y puso en valor la trayectoria de empresas como Vítaly, Especias del Sol, El Encinar de Humienta, Diamond Foundry Europe, Ingulados y Vegenat, además del reconocimiento especial al Centro de Formación de Tropa (Cefot) y al universitario Juan Diego Mateos Cendrero como Joven Promesa. «Extremadura está llena de talento y hoy ese talento tiene rostro», concluyó.

Una noche para reconocer a quienes crean empleo, generan riqueza y proyectan el nombre de Extremadura dentro y fuera de la región

Visibilizar el talento

En su primera intervención pública como director de El Periódico Extremadura, Pablo Calvo reivindicó el papel que estos galardones han desempeñado durante más de tres décadas para visibilizar el talento empresarial de la comunidad y combatir los tópicos que aún pesan sobre el sector. Calvo destacó la diversidad del palmarés, desde la agroindustria y la sanidad animal hasta la tecnología de vanguardia, como reflejo de una región que «no solo tiene talento, sino que también es capaz de atraerlo», y recordó que Extremadura lidera la supervivencia empresarial a nivel nacional y acaba de superar por primera vez los 4.000 millones de euros en exportaciones.

El consistorio está próximo a disponer del 100 % del suelo industrial para facilitar la implantación de nuevas empresas Rafael Mateos — Alcalde de Cáceres

Suelo industrial

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, defendió que la ciudad y Extremadura atraviesan un momento de crecimiento "como no se había dado nunca" y sostuvo que ambas cuentan ya con "los mimbres" necesarios para consolidar ese desarrollo. En este sentido, atribuyó la evolución económica a la colaboración entre administraciones, empresarios y trabajadores, al tiempo que destacó la creación de empresas, la reducción del desempleo y la llegada de proyectos estratégicos que, a su juicio, marcarán el futuro de la región.

Mateos reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con el tejido empresarial y avanzó que el consistorio está próximo a disponer del 100 % del suelo industrial para facilitar la implantación de nuevas empresas y la ampliación de las ya existentes. Además, subrayó las inversiones para modernizar los polígonos industriales de la ciudad y defendió que Cáceres debe aprovechar las oportunidades de una industria "más sostenible, equilibrada y moderna", convencido de que la capital "ya está donde merece" y preparada para atraer nuevas inversiones.

La gala concluyó entre los aplausos de los cerca de 450 asistentes. La XXXI edición de los Premios Empresario Extremeño del Año volvió así a reunir al tejido económico e institucional de la región para reconocer a quienes, desde distintos sectores, contribuyen al crecimiento y la transformación de Extremadura.