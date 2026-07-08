El secretario general de la Consejería de Desregulación de Vox deja el cargo mes y medio después de su nombramiento

La Junta de Extremadura ha formalizado el primer relevo en la Secretaría General de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, el departamento que dirige Óscar Fernández Calle (Vox) dentro del nuevo Gobierno autonómico de coalición. El Diario Oficial de Extremadura publica este miércoles el cese de Víctor Manuel Caro Gil y el nombramiento de Fernando José Guerrero Moreno como nuevo secretario general.

El cambio se produce apenas mes y medio después de la llegada de Caro Gil al cargo. Su nombramiento fue publicado en el DOE el pasado 20 de mayo, tras la toma de posesión del nuevo Ejecutivo autonómico, y generó entonces cierta polémica por tratarse de un perfil procedente del PP de Badajoz que pasaba a ocupar un puesto de máxima responsabilidad administrativa en una consejería en manos de Vox.

Cese a petición propia

El Decreto 141/2026, de 7 de julio, dispone ahora su cese "a petición propia" como secretario general de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El texto, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de este pasado 7 de julio, agradece a Caro Gil los servicios prestados.

La consejera portavoz, Elena Manzano, no informó del relevo en la rueda de prensa en la que habitualmente se informa de los asuntos aprobados después de cada sesión, y el asunto tampoco se incluyó en la reseña que se envía posteriormente a los medios de comunicación.

Nombramiento del sustituto

La salida de Caro Gil viene acompañada del nombramiento de su sustituto. La Junta designa a Fernando José Guerrero Moreno como nuevo secretario general de la misma consejería. En este caso, el nombramiento surtirá efecto desde el día siguiente al de su publicación en el DOE.

La Secretaría General es uno de los puestos clave en el funcionamiento interno de cualquier consejería. Entre sus funciones se encuentran la gestión administrativa, económica y de personal del departamento, además de la tramitación de contratos, expedientes y procedimientos internos.

El relevo afecta a una de las consejerías de nueva configuración dentro del Ejecutivo de María Guardiola, creada tras el acuerdo entre PP y Vox. El departamento agrupa competencias de desregulación, servicios sociales y familia, y se encuentra todavía en fase de consolidación de su estructura tras los cambios derivados de la formación del nuevo Gobierno.