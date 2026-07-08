El TSJEx deja en el aire la incorporación de 126 técnicos de empleo de la Junta de Extremadura

La incorporación de los 126 técnicos de empleode la Junta de Extremadura que iban a tomar posesión previsiblemente el próximo 1 de septiembre queda ahora en el aire. Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha obligado a paralizar el proceso extraordinario de estabilización, que vuelve a quedar pendiente de una nueva resolución judicial.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha confirmado a este diario que el tribunal ha acordado la suspensión cautelar de la Orden de 16 de enero de 2026, publicada en el Diario Oficial de Extremadura el día 26 de ese mismo mes, que modificaba la convocatoria inicial de diciembre de 2022 en relación con la especialidad de Empleo y daba cobertura al procedimiento de rebaremación abierto tras una sentencia anterior.

El efecto práctico del auto es inmediato. Según explica la Junta, la resolución "paraliza cualquier acto que se derive de la ejecución de la sentencia" y obliga a detener el procedimiento "hasta que se resuelva por parte del tribunal". En consecuencia, quedan suspendidos los pasos que la Administración autonómica preveía completar durante el verano: la publicación de la lista definitiva de seleccionados, la presentación de documentación, la elección de plazas y la toma de posesión.

Calendario frustrado

La Junta manejaba hasta ahora un calendario que situaba a mediados de julio la publicación en el DOE de la relación definitiva de aspirantes seleccionados. Después debía abrirse un plazo de diez días hábiles para presentar la documentación y, posteriormente, celebrarse el acto de elección de plazas, previsto inicialmente para mediados de agosto. El objetivo era que las incorporaciones pudieran hacerse efectivas el 1 de septiembre.

Ese calendario queda ahora sin efecto mientras siga vigente la suspensión cautelar acordada por el TSJEx. El proceso afecta a 126 plazas del Cuerpo Técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y contó con cerca de 700 aspirantes inscritos dentro del sistema excepcional de concurso de méritos.

La convocatoria se aprobó a finales de 2022 al amparo de la normativa estatal para reducir la temporalidad en el empleo público. Sin embargo, su resolución se ha visto alterada por distintos recursos y por una sentencia que obligó a revisar uno de los apartados de la baremación. La orden ahora suspendida era precisamente la dictada por la Junta para ejecutar esa resolución judicial.

Malestar e incertidumbre

La nueva paralización añade más incertidumbre a un proceso que ya había generado quejas entre parte del colectivo afectado. Antes de conocerse esta suspensión cautelar, algunos aspirantes habían expresado su malestar por la falta de una fecha efectiva de incorporación y por la demora de la toma de posesión hasta después del verano.

Ahora, la situación queda de nuevo condicionada a los tiempos judiciales. La Administración autonómica sostiene que no puede continuar con ningún trámite derivado de la orden suspendida hasta que el tribunal se pronuncie. Por tanto, no hay por ahora una nueva fecha para la adjudicación de plazas ni para la incorporación de los técnicos de empleo.