La contratación de verano en Correos cae un 75% y dispara la carga de trabajo

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras denuncia que Correos ha reducido alrededor de un 75% la contratación de verano en Extremadura respecto a la campaña estival del año pasado. Un recorte que el sindicato considera el mayor registrado hasta la fecha y que atribuye a un modelo de gestión basado en el ajuste permanente de empleo.

El recorte afecta a todo el Área Centro, donde se encuentra Extremadura. Para la CCOO, esta decisión no responde a una circunstancia puntual ni a necesidades organizativas coyunturales, sino que es parte de una estrategia continuada de reducción de costes presentada bajo conceptos como "eficiencia" o "productividad". Esto, en la práctica, significa menos contratación, mayor presión sobre la plantilla y un deterioro progresivo del Servicio Postal Público.

CCOO advierte, además, de que este verano coincide con una circunstancia particular: las personas que permanecen trabajando durante el periodo estival nunca habían tenido que hacerlo con tan poca contratación de apoyo y, por otro lado, quienes esperaban acceder a un contrato de verano nunca habían encontrado tan pocas oportunidades de empleo.

Esta situación repercute directamente sobre la calidad del servicio que recibe la ciudadanía y, añade el sindicato, agrava la sobrecarga de los empleados, incrementando los riesgos psicosociales y el desgaste tanto físico como emocional.

En este sentido, CCOO recuerda que Correos registra actualmente los niveles de absentismo más elevados de su historia reciente, una realidad que, a su juicio, no se puede desvincular del deterioro continuado de las condiciones de trabajo. Asimismo, el sindicato considera incompatible que la Dirección siga apelando al esfuerzo y al sacrificio de las personas trabajadoras, mientras mantiene una salvaje política de reducción de la contratación y de contención de empleo.

La plantilla lleva años adaptándose a la transformación de Correos con menos personal, mayor carga de trabajo y peores condiciones laborales, ahora es la empresa la que debe cumplir con sus compromisos.

Por todo ello, este sindicato exige recuperar los niveles de contratación necesarios para garantizar un buen servicio público, cubrir todas las vacaciones, permisos y ausencias, reforzar la plantilla y abrir una verdadera agenda laboral que permita reducir la precariedad y mejorar las condiciones laborales. Tal y como indica el sindicato: sin empleo de calidad no puede existir un servicio público de calidad.

CCOO, por otro lado, considera especialmente contradictorio que estos recortes se produzcan mientras la Dirección de Correos insiste públicamente en presentar a la empresa como un actor estratégico para la cohesión territorial y social, y anuncia el desarrollo de nuevos servicios públicos. No es posible fortalecer una empresa pública debilitando a quienes la hacen posible cada día.

Informe anual 2025 de Correos

Esta denuncia que hace la CCOO hacia las condiciones de contratación de este verano coincide, además, con la publicación del Informe Anual 2025 de Correos. En el que la empresa presenta 11,5 millones de euros de beneficio.

Para el sindicato, ese resultado no puede analizarse sin tener en cuenta que una parte relevante procede de la venta de patrimonio inmobiliario y de una política continuada de contención del empleo y reducción de costes laborales. Considera que no es razonable presentar estos resultados como un éxito empresarial mientras la plantilla sigue perdiendo efectivos y aumentando su carga de trabajo.

Según indica, la política laboral de la empresa continúa marcada por una temporalidad elevada a un 25%, miles de personas con relaciones laborales en fraude de ley pendientes de estabilización, niveles de parcialidad del 15%, una importante provisionalidad fraudulenta en los nombramientos y una oferta pública de empleo congelada desde hace cuatro años.