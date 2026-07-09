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Estudio sobre hábitos de consumo

Cuatro de cada diez conductores extremeños prefieren las gasolineras de bajo precio, según una encuesta

El precio del carburante se consolida como el principal factor de elección en Extremadura, donde el 70% de los usuarios afirma haber probado este tipo de estaciones

Coches repostando en una gasolinera de bajo precio.

Coches repostando en una gasolinera de bajo precio. / El Periódico

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

Las gasolineras de bajo precio ganan peso en Extremadura y ya se consolidan como una alternativa habitual para miles de conductores. Según la tercera entrega del estudio 'Hábitos de consumo de combustible en España', elaborado por IO Investigación por encargo de Plenergy, una de las compañías de este sector, el 41% de los conductores extremeños afirma que estas estaciones son ya su primera opción de repostaje, seis puntos más que en 2024. Además, el 70% reconoce haberlas probado alguna vez y siete de cada diez aseguran que les gusta o les gustaría tener una gasolinera de bajo precio cerca de su casa o de su trabajo.

Precio

El informe, que IO Investigación realiza cada dos años desde 2022, analiza la evolución de los hábitos de movilidad y repostaje de los conductores en España durante los últimos cuatro años. En el caso de Extremadura, los datos reflejan un avance sostenido de este modelo de estaciones de servicio, impulsado principalmente por el ahorro en el precio del carburante.

El factor económico se sitúa claramente por encima del resto de criterios a la hora de elegir dónde repostar. En 2026, el 70% de los conductores extremeños señala el precio del combustible como el principal motivo para escoger una gasolinera, muy por delante de otros aspectos como la cercanía al domicilio o la atención a pie de pista. De hecho, el 96% de los encuestados antepone un bajo precio del combustible a que la estación cuente con tienda o cafetería.

Ahorro

La sensibilidad al precio también se traduce en una mayor disposición a cambiar de estación de servicio por diferencias cada vez más ajustadas. Ocho de cada diez conductores en Extremadura cambiarían de gasolinera por un ahorro de hasta 10 céntimos por litro, según recoge el estudio. En concreto, el 32% lo haría por una diferencia de solo cinco céntimos, mientras que el 47% tomaría esa decisión si el ahorro alcanzara los diez céntimos por litro.

La percepción sobre la calidad del combustible continúa siendo otro de los aspectos analizados por el informe. El 48% de los conductores extremeños afirma confiar en la calidad de la gasolina de bajo precio, mientras que el 37% considera que no existen diferencias entre el carburante de una gasolinera tradicional y el de una estación de bajo coste.

Servicios

Más allá del precio y la calidad, los usuarios extremeños valoran otros elementos vinculados a la comodidad y la rapidez del repostaje. El servicio ininterrumpido durante las 24 horas del día y la disponibilidad de múltiples surtidores para evitar esperas son las cualidades más apreciadas, ambas con un 56% de respaldo. También destacan las garantías de seguridad de las instalaciones, con un 30%, y la agilidad del repostaje automático, también con un 30%.

El estudio señala además que la frecuencia de repostaje sigue siendo elevada en la comunidad. Cerca de siete de cada diez conductores extremeños acuden a una gasolinera al menos dos veces al mes, mientras que el 26% iguala o supera los tres repostajes mensuales, un dato que confirma la importancia del combustible en la movilidad cotidiana de la región.

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Ubicación

Estos hábitos se reflejan también en los lugares elegidos para repostar. El 70% de las visitas a estaciones de servicio en Extremadura se concentra en zonas urbanas y en las inmediaciones de pueblos o ciudades, mientras que las gasolineras situadas en carretera apenas reúnen el 11% de los repostajes. El dato refuerza la importancia de la proximidad en los desplazamientos diarios, aunque siempre condicionada por el precio del carburante.

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