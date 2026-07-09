Extremadura activa la tarjeta sanitaria virtual: qué cambia para ir al médico o a la farmacia

Los extremeños podrán usar desde este viernes, 10 de julio, la tarjeta sanitaria virtual en el teléfono móvil para identificarse en centros del Servicio Extremeño de Salud (SES) y en las farmacias. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de esta nueva herramienta, que funcionará a través de la aplicación Centro de Salud Online mediante un código QR.

La medida se enmarca en el proceso de modernización de la sanidad pública extremeña y permitirá a los ciudadanos realizar servicios, gestiones y trámites sanitarios sin necesidad de llevar siempre la tarjeta física, aunque esta seguirá estando operativa. La tarjeta virtual podrá utilizarse tanto en atención primaria y hospitalaria como en las oficinas de farmacia para acceder a la receta electrónica.

Para disponer de ella, el usuario deberá entrar en la aplicación Centro de Salud Online e identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. A partir de ahí, la aplicación generará un código QR que podrá mostrarse desde el móvil cuando se acuda a un centro sanitario o a una farmacia.

Guardiola ha subrayado que esta herramienta supone "un paso más" en la modernización de la sanidad pública extremeña y significa "mucho más que una nueva funcionalidad tecnológica". Según ha señalado, la tarjeta sanitaria virtual "acerca la administración sanitaria a los ciudadanos, agiliza los procesos de admisión, reduce tiempos de gestión y mejora la atención al paciente".

El código QR

El nuevo sistema permitirá al usuario identificarse de forma digital y conectar con los sistemas del SES. "Con la tarjeta sanitaria virtual, nuestro móvil será lo único que necesite mostrar el usuario para que los profesionales accedan a toda la información, conectando en tiempo real con el sistema JARA", ha indicado Guardiola en un vídeo difundido en redes sociales.

Ese mismo código QR servirá también en las farmacias de Extremadura para acceder a la receta electrónica. De este modo, los pacientes podrán retirar sus medicamentos sin presentar la tarjeta sanitaria física, siempre que se identifiquen a través de la aplicación y muestren el código correspondiente.

La llegada de la tarjeta sanitaria al móvil había sido abordada en los últimos meses con el sector farmacéutico extremeño, que considera que la herramienta supondrá un avance relevante tanto para los pacientes como para el funcionamiento diario de las boticas. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, explicó tras una reunión con responsables del SES que el proyecto se encontraba en una fase técnica avanzada. "Técnicamente está bastante completo", señaló.

Desde el sector farmacéutico se destaca que las oficinas de farmacia ya cuentan habitualmente con lectores de QR y Data Matrix, por lo que el trabajo principal se centraba en la adaptación del software necesario para leer e interpretar correctamente la tarjeta virtual cuando estuviera disponible.

Protección de datos

La Consejería de Salud y Servicios Sociales sostiene que la tarjeta sanitaria virtual ha sido diseñada con criterios de protección de datos y minimización de la información, de manera que solo incorpore los datos imprescindibles para identificar al usuario. El uso de códigos QR dinámicos y sistemas de autenticación segura permitirá reforzar la trazabilidad y evitar usos indebidos.

En este sentido, Guardiola ha resumido la puesta en marcha de esta herramienta como un avance en comodidad «sin renunciar a las garantías de seguridad y protección de datos de la tarjeta tradicional, que también seguirá operativa».

Venegas también había incidido en este punto al explicar que la tarjeta sanitaria virtual no supone llevar la historia clínica en el teléfono móvil. El dispositivo actuará como una llave de acceso para identificar al usuario ante el sistema, mientras que la información sanitaria seguirá alojada en los sistemas centrales. «La salud es del paciente, de la persona, del ciudadano», recalcó.

El representante farmacéutico recordaba además que el chip de la tarjeta sanitaria física tampoco contiene la historia clínica del usuario, sino los datos necesarios para identificarlo. Esa identificación es la que permite que, al pasar por el lector de una farmacia, un centro de salud o un hospital, el profesional autorizado pueda acceder al sistema correspondiente.

El SES defiende que esta iniciativa facilitará trámites habituales en el ámbito sanitario, desde la admisión en centros de salud y hospitales hasta la dispensación farmacéutica. Para la administración sanitaria, la tarjeta representa un avance clave en la digitalización del sistema sanitario público extremeño al combinar facilidad de uso, interoperabilidad y seguridad.