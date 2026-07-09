Fondenex pide al Gobierno frenar la central reversible de Montánchez por su “impacto crítico” sobre vegetación, paisaje y fauna

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), ha presentado alegaciones contra el proyecto 'Central hidráulica reversible Montánchez y su infraestructura de evacuación', promovido por Pelicar Renovables, del Grupo Édora, en las provincias de Cáceres y Badajoz. El colectivo ha presentado alegaciones (el plazo finalizó a inicio de semana) a esta iniciativa ante Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solicitando que rechace la iniciativa por su impacto ambiental y por no considerarla necesaria para las necesidades energéticas de Extremadura.

La sierra

La instalación se ubicaría en la sierra de Montánchez, en la provincia de Cáceres, aunque la línea de evacuación de energía afectaría también a la provincia de Badajoz. Fondenex sostiene que la sierra de Montánchez constituye un espacio de gran valor geológico, botánico y faunístico, reconocido como Área Importante para las Aves en Europa junto a su continuidad geográfica en el Parque Natural de Cornalvo.

La entidad subraya que la zona prevista para la planta se encuentra en territorio de cría del águila perdicera, especie catalogada como "vulnerable" e incluida en el Libro Rojo de las Aves de España 2021 y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Según Fondenex, una de las principales amenazas para esta especie son los tendidos eléctricos, por el riesgo de colisión contra los cables y de electrocución en las torretas, precisamente en el área donde se proyecta la línea de evacuación de la central.

Impacto

El colectivo también alerta del valor paisajístico de la zona, marcada por batolitos graníticos, encinares, alcornocales y melojares que ascienden hasta una cumbre de 994 metros. A juicio de Fondenex, la construcción de la central reversible supondría una alteración severa de un paisaje sobresaliente y de difícil recuperación por la magnitud de las obras previstas.

Fondenex recuerda que una planta de bombeo no se limita a la construcción de dos grandes balsas para almacenar agua, una de ellas de 16 hectáreas en este proyecto. La actuación implicaría grandes movimientos de tierra, perforación de túneles, apertura de caminos en laderas con fuertes pendientes, afección a vías pecuarias, destrucción de vegetación natural y la instalación de un tendido eléctrico aéreo de 52 kilómetros en una zona de elevada densidad y variedad de aves.

La organización considera que el impacto de la planta y de sus instalaciones accesorias sería "crítico" desde el punto de vista paisajístico y sin posibilidad de medidas correctoras eficaces. Fondenex advierte de que la acumulación de infraestructuras asociadas al proyecto podría transformar de forma irreversible un entorno serrano de alto valor natural y cultural.

Cornalvo

Otra de las principales objeciones se centra en la proximidad del proyecto a dos espacios naturales protegidos: la Zona de Especial Conservación Río Aljucén Alto y el Parque Natural de Cornalvo. En el caso de Cornalvo, Fondenex denuncia que la línea eléctrica discurriría a apenas 200 o 300 metros del parque, situando un tendido que califica como "trampa mortal para las aves" junto a su límite norte.

La entidad sostiene además que la central no aportaría beneficios relevantes al sistema energético extremeño. Según los datos citados por Fondenex, la producción eléctrica regional supera ampliamente a la demanda y los excedentes representan una parte mayoritaria de la generación en Extremadura.

Energía

Fondenex se apoya también en cifras atribuidas a Red Eléctrica, según las cuales en 2025 Extremadura generó 31.328 gigavatios hora y consumió 4.983. La organización señala que, incluso descontando los 16.900 gigavatios hora de la Central Nuclear de Almaraz, la región mantendría un excedente de 9.445 gigavatios hora para exportar tras cubrir el consumo de los extremeños.

Por todo ello, Fondenex ha solicitado al Miteco que, tras la Evaluación de Impacto Ambiental y la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, se rechace el proyecto "Central hidráulica reversible Montánchez y su infraestructura de evacuación". El colectivo pide que se desestime la iniciativa por su impacto crítico sobre la vegetación, el paisaje y la fauna, y porque, según defiende, no resulta necesaria para cubrir las necesidades energéticas de Extremadura.

La organización ha reclamado asimismo que se la tenga por personada en el expediente, que se la consulte durante el periodo de Evaluación de Impacto Ambiental y que se admita su escrito dentro del plazo de consultas previas. Fondenex insiste en que la sierra de Montánchez y su entorno reúnen valores naturales, culturales y paisajísticos suficientes para justificar el rechazo de una infraestructura que considera incompatible con la conservación del territorio.