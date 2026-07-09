La Asamblea encarga un informe jurídico sobre si se debe celebrar el Debate del Estado de la Región este año

La Presidencia de la Asamblea de Extremadura ha solicitado un informe jurídico para analizar "desde la perspectiva parlamentaria" si procede no celebrar este año el Debate sobre el Estado de la Región. La cuestión ha sido planteada por la Presidencia de la Junta, que ha trasladado a la Cámara que concurren circunstancias excepcionales que "desvirtúan" la celebración del debate en este ejercicio, al entender que "apenas contaría con un mes de recorrido evaluable".

Según fuentes del Parlamento, una vez emitido el informe será trasladado a los grupos parlamentarios para su conocimiento. Desde el Legislativo se entiende que la situación es "completamente extraordinaria", ya que el Reglamento no contempla de forma expresa un supuesto como el actual: unas elecciones anticipadas celebradas a finales de diciembre de 2025, una legislatura constituida ya en 2026 y un Gobierno autonómico que no quedó conformado hasta meses después.

Vista panorámica del hemiciclo de la Asamblea durante la celebración del pleno. / ASAMBLEAEX.ES

Lo que dice el Reglamento

La clave está en la interpretación del Reglamento de la Asamblea. El artículo que regula el Debate sobre la orientación política general de la Junta establece que, con carácter anual, debe celebrarse entre febrero y junio, si bien es habitual que la cita se posponga a julio. También recoge una excepción: no se realizará durante el año en que se celebren elecciones autonómicas.

Ahí se sitúa la cuestión de fondo de este año. Formalmente, las elecciones fueron en 2025. Sin embargo, sus efectos políticos e institucionales se han prolongado durante buena parte de 2026, con la constitución de la nueva Asamblea en febrero, el proceso de investidura fallida en marzo y la demora en la constitución definitiva del Gobierno regional hasta abril. Esa excepcionalidad es la que lleva ahora a la Presidencia de la Asamblea a pedir un criterio jurídico antes de fijar posición.

El PP defiende la petición

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha defendido la solicitud de Guardiola y ha confiado en que la respuesta de la Asamblea sea "favorable". A su juicio, el Reglamento permite atender esta situación porque el actual ejercicio viene marcado por el adelanto electoral y porque el nuevo Gobierno autonómico no ha cumplido todavía sus primeros cien días.

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en declaraciones a los medios / EUROPA PRESS

Núñez ha argumentado que se está ante un contexto político singular, con un Ejecutivo recién constituido y con la tramitación de los presupuestos de 2026 principal frente parlamentario abierto en estos momentos. Según el portavoz popular, el Debate del Estado de la Región ya se celebró el año pasado y, en un escenario como el actual, la Cámara podría considerar justificada la no celebración este año.

"Se entiende que en un año electoral, en el que ahora mismo además no se han cumplido ni los 100 primeros días del Gobierno, y en el que se está debatiendo la herramienta más importante para la región, que son los presupuestos, este año pueda estar eximida", ha señalado el dirigente popular.

El PSOE habla de "escándalo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha calificado la petición de "escándalo" y ha acusado a Guardiola de intentar escapar del control parlamentario. Para los socialistas, la presidenta de la Junta "no puede escapar" de la fiscalización de la Cámara, porque hacerlo sería, en palabras de Rosiña, "amordazar el Parlamento y, por tanto, la democracia".

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, atiende a los medios / GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

La dirigente socialista ha defendido que el Reglamento de la Asamblea "es ley" y no un simple texto orientativo. Rosiña ha admitido que, con la tramitación presupuestaria abierta, puede no ser el momento adecuado para celebrar ahora el debate, pero ha planteado que se fije una fecha alternativa al inicio del nuevo periodo de sesiones, en septiembre. A su juicio, Guardiola "puede rectificar" y debe hacerlo para evitar un choque institucional innecesario.

Unidas pide una fecha alternativa

Unidas por Extremadura también rechaza que el debate quede sin celebrarse este año, aunque admite que existe una "excepcionalidad" derivada del calendario electoral. Su diputado José Antonio González Frutos ha propuesto buscar un acuerdo para fijar una fecha "alternativa" que permita a Guardiola someterse al "examen del año 2026".

Al igual que el PSOE, ha planteado como posible horizonte finales de septiembre o principios de octubre, al entender que el Parlamento tiene margen suficiente para encajar la rendición de cuentas fuera del debate presupuestario. "Ya hay datos suficientes para evaluar la acción de gobierno en estos tres meses", ha señalado.

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos en declaraciones a los medios / UNIDAS POR EXTREMADURA

Pendientes del informe jurídico

La Presidencia de la Asamblea queda ahora pendiente del informe jurídico encargado a los servicios de la Cámara. Ese documento deberá aclarar si la excepción prevista para los años electorales puede aplicarse a un ejercicio como 2026, en el que no se han celebrado formalmente las elecciones, pero sí se han desplegado sus principales consecuencias políticas e institucionales.