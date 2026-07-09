La Junta de Extremadura organiza 15 monterías públicas con catering, recovas y control veterinario

Migas para el desayuno, comida caliente tras la jornada, recovas, postores, vehículos todoterreno, control veterinario y retirada de las piezas abatidas. La organización de las monterías públicas de la Junta de Extremadurapara la temporada 2026/2027 vuelve a salir a contrato con una amplia lista de servicios asociados. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha sacado a licitación este servicio por un importe de 161.942,85 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de julio.

En concreto, el pliego de prescripciones técnicas publicado en la plataforma de contratación estatal contempla 15 acciones cinegéticas entre octubre de 2026 y febrero de 2027, en terrenos bajo gestión pública. De estas, 11 serán monterías ordinarias incluidas en la Oferta Pública de Caza y otras cuatro corresponderán a acciones extraordinarias de control poblacional.

Las jornadas se desarrollarán en la Reserva de Caza de Cíjara, la Reserva de Caza de La Sierra, los cotos regionales de Matallana, Cañamero y Gargantilla, y la Zona de Caza Limitada Gestionada de Valdecaballos de Arriba. La primera montería está prevista para el 10 de octubre en la Reserva de Caza de Cíjara, con 40 puestos y 15 recovas, mientras que la última acción figura el 20 de febrero de 2027 en la Reserva de Caza de La Sierra, con 50 puestos y sin recovas.

El calendario incluye también jornadas en Matallana, Gargantilla, Valdecaballos y Cañamero, además de varias acciones de control en Cíjara y La Sierra. La contratación llega en una campaña en la que la Oferta Pública de Caza de la Junta ha recibido 8.010 solicitudes, un 15% más que en la temporada anterior, cuando se registraron 6.990. Del total, 704 fueron presentadas por aficionados locales, 3.890 por autonómicos y 3.416 por nacionales.

La empresa adjudicataria deberá encargarse de la gestión, organización, coordinación y control de todos los medios auxiliares necesarios para el desarrollo de las monterías. Entre sus funciones figuran la preparación previa de las manchas, el reparto de suplementación alimenticia a la fauna cinegética, la contratación del seguro de responsabilidad civil, la gestión de las recovas, la preparación de la documentación para los cazadores, la comunicación a cotos colindantes y la realización del sorteo de puestos.

También tendrá que colocar y retirar a los cazadores, trasladar las piezas abatidas hasta el lugar de evisceración, coordinarse con el veterinario oficial y con la empresa adjudicataria del aprovechamiento de la carne, controlar los pesajes de las canales y limpiar los espacios utilizados para las comidas y la evisceración.

Control de ciervas, jabalíes y gamas

El contrato incluye cuatro acciones extraordinarias de control poblacional. Una de ellas se llevará a cabo en la Reserva de Caza de La Sierra sobre ciervas y jabalíes, por el exceso de ejemplares que, según el pliego, compiten con la cabra montés, especie principal de este espacio, hasta llegar a desplazarla de determinadas zonas.

Las otras tres se realizarán en la Reserva de Caza de Cíjara. Dos estarán dirigidas al control de gamas por su exceso en la zona sur de la reserva y una más se centrará en ciervas en otro paraje de este terreno cinegético. El objetivo de estas actuaciones, según recoge el documento técnico, es avanzar hacia un equilibrio poblacional adecuado.

La adjudicataria tendrá que aportar un capitán de montería o coordinador con experiencia mínima de cinco temporadas, además de postores, guías de recovas, cargueros, conductores, vehículos todoterreno o bestias de carga, personal de apoyo veterinario y medios para la retirada y eliminación de restos. Las recovas deberán contar con un mínimo de 25 perros disponibles el día de la acción y se priorizará la contratación de aquellas próximas a los terrenos cinegéticos, preferentemente ubicadas en Extremadura.

Servicio de catering

Uno de los apartados más detallados del pliego es el relativo al catering. El desayuno para cazadores y guías de recovas deberá incluir, como mínimo, café, leche, cacao, vino, casera, agua potable, migas tradicionales completas y churros, bollería o repostería. La comida posterior a la montería estará compuesta por entrantes, un primer plato, un segundo caliente, pan, fruta, repostería y bebida. Los acompañantes no tendrán derecho a manutención con cargo al servicio.

La empresa deberá garantizar además el cumplimiento de la normativa sanitaria y de gestión de subproductos. Los restos de las piezas abatidas, vísceras, decomisos y demás subproductos deberán almacenarse en contenedores herméticos y retirarse en los plazos legalmente establecidos. Al finalizar cada jornada, la adjudicataria estará obligada a limpiar en profundidad los lugares de evisceración y comida.

Por último, cabe indicar que el servicio está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. La financiación corresponde en un 75% al Feader, en un 21,28% a la Comunidad Autónoma de Extremadura y en un 3,72% a otros entes.