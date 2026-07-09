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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de julio de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Un rebaño de ovejas en la dehesa extremeña.

Un rebaño de ovejas en la dehesa extremeña. / EL PERIÓDICO

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El Periódico Extremadura

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Presentamos los datos actualizados a día 9 de julio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja a día 9 de julio

Lonja a día 9 de julio
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  1. Extremadura acatará la sentencia que debe hacer fijos a los interinos que han aprobado una oposición
  2. Tragedia en la Ribera del Duero: el bodeguero de Dehesa de los Canónigos y su familia serán enterrados este miércoles
  3. Muere a los 64 años la exdirigiente socialista extremeña Ascensión Murillo
  4. Un terremoto de magnitud 2,8 sacude la frontera entre Portugal y Extremadura
  5. El secretario general de la Consejería de Desregulación de Vox deja el cargo mes y medio después de su nombramiento
  6. Un padre de familia de Esparragalejo y apasionado del ciclismo, el trabajador fallecido atropellado por una máquina en la A-66
  7. Muere un trabajador de 50 años atropellado por una máquina en la A-66 cerca de Almendralejo
  8. Muere una niña en el Materno Infantil de Badajoz tras sufrir un ahogamiento

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 9 de julio de 2026

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