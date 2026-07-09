Moraleja se prepara para vivir San Buenaventura 2026: tradición, emoción y fiesta hasta el 14 de julio

Moraleja vuelve a vestirse de verde para vivir una de las semanas más esperadas del año. Las fiestas de San Buenaventura 2026, declaradas de Interés Turístico Regional, regresan desde hoy al 14 de julio con un programa pensado para disfrutar en la calle, reencontrarse con la tradición y compartir la emoción de unos días que forman parte de la identidad del municipio.

Desde el primer momento, la localidad se prepara para sentir el ambiente festivo en plazas, peñas y calles. El programa arrancó el miércoles 8 de julio con una cita cargada de simbolismo: la suelta de reses en homenaje a los mayores, con entrada gratuita en la plaza de toros del centro de la localidad.

Cartel de las Fiestas de San Buenaventura 2026. / EL PERIÓDICO

Cesar Herrero, alcalde de Moraleja, y Alberto Manuel Hornos, gerente de Cebertauro, posan con el cartel taurino. / Ayuntamiento de Moraleja

Grand Prix

El ambiente de las Fiestas de San Buenaventura crecerá el jueves 9 de julio con el Grand Prix, una de las propuestas más esperadas por las peñas moralejanas, que volverán a llenar la plaza de toros de humor, juegos, convivencia y diversión. Será a las 22.00 horas, en una noche pensada para disfrutar en grupo y empezar a calentar motores antes de los días grandes.

Enicerro a caballo. / Ayuntamiento de Moraleja

El viernes 10 de julio marcará el inicio más popular de las fiestas. La llegada de los bueyes a caballo desde la dehesa hasta la plaza de toros, la charanga por las calles y el esperado pregón y chupinazo en la plaza de España darán paso al primer gran estallido festivo. La Comisión Popular de Festejos San Buenaventura 2026 será la encargada del pregón, en una cita en la que no faltará el pañuelo verde, símbolo de estos días. La jornada continuará con el encierro y la suelta de vacas al estilo tradicional y terminará con verbena popular a cargo de la orquesta Syra en la plaza de La Encomienda.

El fin de semana llegará con toda la fuerza de San Buenaventura. El sábado 11 de julio comenzará de madrugada con la charanga y el tradicional toro del aguardiente, antes del encierro de seis toros de la ganadería Adolfo Martín, previsto a las 13.00 horas. Por la tarde, la plaza de toros acogerá la corrida con Manuel Escribano, Morenito de Aranda y Alejandro Mora, mientras que la noche tendrá su propio protagonismo con una suelta al estilo tradicional y el Festival DJs San Buenaventura 2026, con Nico, Carlos Chaparro y Les Castizos.

El alcalde de Moraleja lanzando el chupinazo. / Ayuntamiento de Moraleja

Gran corrida de rejones

El domingo 12 de julio mantendrá vivo el pulso de la fiesta desde primera hora. Tras el toro del aguardiente, los más pequeños tendrán su espacio con el encierro infantil, antes del encierro de seis toros der eses de Monteviejo, de la casa Victorino Martín, conocida como Patas Blancas. La jornada también tendrá sabor propio con la degustación de carne de toro en establecimientos hosteleros y la celebración del XX aniversario de la peña Gallo Felisuco. Por la tarde, la plaza de toros será escenario de la corrida de rejones con Andy Cartagena, João Moura Caetano y Andrés Romero, y la noche se cerrará con la orquesta Vulkano.

El lunes 13 de julio será otra jornada intensa, pensada para todos los públicos. Además del toro del aguardiente y el encierro de novillos de la ganadería Carmen Valiente, habrá parque acuático en la plaza de España y plaza Victorino Martín, comida tradicional popular en la calle Gabriel y Galán y tardeo con DJ El Pulpo. La tarde taurina estará protagonizada por la novillada con picadores, con Jorge Hurtado e Ignacio Garibay, y la noche terminará con una nueva suelta tradicional y el concierto de El Templo del Morbo.

Los recortadores atraen a amantes del toro de toda la región. / CEDIDA

San Buenaventura

El día grande llegará el martes 14 de julio, festividad de San Buenaventura. Moraleja vivirá una jornada de emoción, devoción y fiesta con la misa y procesión en honor al patrón en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, con la mayordomía de los Quintos del 83. La programación continuará con el encierro de seis toros de Carmen Valiente, tardeo con Paco Santos Music, concurso-exhibición de recortadores y una última suelta al estilo tradicional.

Como broche final, si la normativa lo permite, el Parque Fluvial Feliciano Vegas acogerá a medianoche un espectáculo de fuegos artificiales y música, una despedida luminosa para unas fiestas que Moraleja vive con orgullo, emoción y ganas de compartir.

San Buenaventura es mucho más que un programa de actos. Es el regreso a la calle, el reencuentro con los amigos, el sonido de la charanga al amanecer, el pañuelo verde al cuello, las peñas abiertas, la tradición taurina y la alegría de un pueblo que sabe celebrar lo suyo. Hasta el 14 de julio, Moraleja invita a vecinos y visitantes a formar parte de una fiesta que se siente, se recuerda y se vive intensamente.