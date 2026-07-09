El flamenco abraza el mito de Electra en el Festival de Teatro Clásico de Mérida

El segundo montaje del 72º Festival Internacional de Teatro Clásico llegó anoche con el estreno de 'Electra Jonda', que estará en escena hasta el domingo 12 de julio. Se trata de una propuesta de Manuel Canseco que consigue fusionar el mito clásico trágico griego con el cante jondo de estética andaluza inspirada en Lorca sin perder la esencia original.

El silencio se hizo dueño del teatro cuando las luces se apagaron y dio comienzo el espectáculo acompañado del chasquido de los abanicos al unísono que apenas conseguían aliviar el sofoco del calor que esas piedras romanas desprendían. Sin embargo, bastaron los primeros segundos de la obra para que la atención se centrara en lo que pasaba bajo las columnas que decoran el escenario, comenzando un viaje en el que la mitología de Electra y la venganza se encuentra con el universo de Lorca y el flamenco.

Pase gráfico Electra Jonda Festival Mérida 2026. / Jero Morales

Tras el mito

El montaje, con texto original de Juan Guerrero Zamora, cuenta la historia de Electra, la hija del rey Agamenón, y de la reina Clitemnestra. La tragedia se desencadena cuando el rey se embarca hacia la guerra de Troya. Durante los diez años que dura el conflicto, Clitemnestra inicia una relación con Egisto y a la vuelta del rey, ambos conspiran para asesinarlo movidos por el ansia del poder.

Electra, testigo de esta tragedia, genera un odio hacia ambos y cultiva una venganza interior que saldría a la luz años más tarde con el regreso de su hermano Orestes, ya con edad de reclamar el trono. La venganza culmina con el asesinato de Egisto y Clitemenstra, un acto que sume a Orestes en una profunda culpa por haber acabado con la vida de su madre.

Pase gráfico Electra Jonda Festival Mérida 2026. / Jero Morales

El reparto de la adaptación está encabezado por Carolia Lapausa, que da vida a la protagonista, Electra; Alejandra Torray que asume el papel de Clitemnestra; Natalia Jara, que sustituye a María Garralón (de baja por causas médicas) interpreta a Elaia; César Lucendo que se pone en la piel de Egisto; Paula Colorado que retrata a la hermana pequeña, que según afirmó en la rueda de prensa es "la más humana y la que aboga por el amor"; Juan Grea que representa al ciego que toca la guitarra por las calles acompañado de su hija Casandra, interpretada por Teresa Hernández; Daniel Migueláñez quien personifica a Orestes y Eva Molina que se mete en la piel del hijo de Casandra, un personaje "lleno de inocencia". A su vez, le dan vida al flamenco la cantaora Teresa Hernández, el guitarrista José Luis Montón y la Compañía Ibérica de Danza.

Pase gráfico Electra Jonda Festival Mérida 2026. / Jero Morales

Entre la tragedia y el cante

El director, Manuel Canseco, ha definido 'Electra Jonda' como un espetáculo "muy complejo" y uno de los retos "más duros de su carrera", ya que la danza, la música y el teatro debían formar una "conjunción perfecta". Por su parte la protagonista, Carolina Lapausa, destaca el diálogo que la obra establece entre la tradición y la modernidad a través de una relectura del mito clásico desde una visión flamenca.

Asimismo, Alejandra Torray ha puesto en valor la recuperación de los textos de su padre, Juan Guerrero Zamora, quien falleció en 2002 sin poder ver esta obra repesentada. Visiblemente emocionada, destacó que este estreno permite devolver a la vida a un legado que por fin encuentra su espacio sobre las tablas del Teatro Romano.

El dolor, la rabia, la venganza y la búsqueda de justicia encuentran en el cante y el baile la fuerza expresiva que dialoga con la tragedia de la protagonista tras la pérdida de su progenitor sin alejarse de las raíces clásicas del relato, demostrando la capacidad de reinvención de los mitos y las nuevas formas de emocionar.

Más allá de ofrecer una lectura convencional, la producción convierte el flamenco en el hilo conductor para expresar la intensidad emocional de los personajes.

Electra Jonda, suma al certamen una nueva lectura del clásico demostrando la fuerza de los lenguajes contemporáneos para mantener vivos los mitos de la Antigüedad.