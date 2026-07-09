UPA-UCE reclama a Bruselas que blinde el tabaco extremeño en la nueva normativa europea

UPA-UCE Extremadura trabaja para que la Comisión Europea tenga en cuenta al sector tabaquero extremeño en la revisión del marco normativo del tabaco, un proceso que incluye la Directiva de Productos del Tabaco y la Directiva de Publicidad del Tabaco. La organización agraria considera imprescindible que Bruselas proteja un cultivo estratégico para la región y escuche a los agricultores del norte de Cáceres, que cada campaña producen tabaco de calidad en un contexto cada vez más exigente.

Peso económico

Desde UPA-UCE subrayan que Extremadura concentra el 99% del cultivo y de la primera transformación del tabaco en España. La entidad recuerda que esta actividad genera un impacto económico de 126 millones de euros, sostiene alrededor de 2.000 empleos y está vinculada al sustento de unas 20.000 familias en la región. "La Comisión Europea debe reconocer la importancia que tiene el cultivo del tabaco, tanto económica como socialmente, en comarcas como La Vera, Campo Arañuelo, Talayuela y Navalmoral de la Mata", señaló el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos.

El responsable agrario realizó estas declaraciones durante la primera reunión plenaria de la Mesa del Tabaco celebrada en Jarandilla de la Vera, donde se analizó el contexto actual del cultivo del tabaco y se abordaron sus principales retos de futuro. El encuentro sirvió para poner sobre la mesa la preocupación del sector ante una revisión normativa europea que, según UPA-UCE, marcará la evolución regulatoria de los próximos años.

Desarrollo rural

UPA-UCE insiste en que el cultivo del tabaco y las zonas productoras extremeñas son un ejemplo de desarrollo sostenible, especialmente por su capacidad para fijar población y mantener actividad económica en el medio rural. La organización defiende que cualquier nueva regulación debe partir de la realidad del sector, de la evidencia científica y del respeto a quienes trabajan en una actividad legal y regulada. "Nosotros cultivamos tabaco, no producimos fumadores. Por eso, mientras el tabaco sea legal, sus agricultores tienen derecho a recibir el mismo respeto que los de cualquier otro sector", afirmó Llanos.

La organización agraria reclama así que Europa reconozca el papel del tabaco en las comarcas productoras de Extremadura y que el nuevo marco normativo no penalice a los agricultores que dependen de este cultivo. Para UPA-UCE, el futuro de zonas como La Vera, Campo Arañuelo, Talayuela y Navalmoral de la Mata exige una regulación equilibrada que compatibilice los objetivos europeos con la supervivencia económica y social del territorio.