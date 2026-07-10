Ya están disponibles las listas de espera de bomberos forestales y agentes del Medio Natural en Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este viernes la resolución por la que se constituye la lista de espera derivada de las pruebas selectivas para el acceso a plazas vacantes de personal laboral de Grupo IV, en la categoría de Bombero Forestal Conductor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

También se ha publicado la resolución por la que se constituye la lista de espera derivada de las pruebas selectivas para el acceso a plazas vacantes de personal funcionario del Cuerpo Administrativo, especialidad Agentes del Medio Natural.

Según se recoge en el DOE, ambas listas se expondrán al público en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Junta de Extremadura y también podrán consultarse a través de su página web.

Mayor convocatoria de los últimos 10 años

La Junta de Extremadura está llevando a cabo en 2026 la mayor convocatoria de plazas de empleo público de los últimos 10 años, con 1.644 plazas cuyos exámenes se están celebrando este año.

Una de las primeras pruebas que se realizó, el pasado 25 de abril, fue la de agentes del Medio Natural, a la que se presentaron 472 aspirantes para 29 plazas. Al día siguiente, el 26 de abril, se realizaron los exámenes de Bombero Forestal, a los que se presentaron 969 candidatos para 195 plazas.

Las 195 plazas para bomberos incluyen las 138 creadas en diciembre de 2025 con contratos para todo el año, en lugar de seis meses como hasta ahora. Están ocupadas desde mediados del pasado mes de enero y han permitido que el Plan Infoex disponga, por primera vez en su historia, de la misma plantilla para extinción y para prevención.

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La consolidación de estas 224 plazas, entre bomberos y agentes, se suma a otras medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura en los últimos meses y que suponen un refuerzo del operativo de lucha contra los incendios forestales en la comunidad autónoma, como la incorporación de nuevos vehículos y nuevos retenes.