Extremadura se solidariza con Almería tras el devastador incendio de Los Gallardos

Extremadura ha expresado este viernes su solidaridad con las víctimas y las personas afectadas por el devastador incendio forestal declarado en Los Gallardos, en la provincia de Almería. Instituciones autonómicas, provinciales y locales han guardado minutos de silencio y han trasladado sus condolencias a las familias golpeadas por una tragedia que deja un balance provisional de al menos once fallecidos y 19 personas desaparecidas.

Cáceres, Badajoz y Plasencia, entre otras ciudades, se han sumado a las concentraciones celebradas en distintos puntos del país, mientras la Junta de Extremadura ha ofrecido a Andalucía los recursos de los que dispone para colaborar en la respuesta ante la emergencia.

Medios a disposición

La presidenta María Guardiola ha trasladado "todo el apoyo" desde la región extremeña a la comunidad andaluza, a las víctimas y a las familias que han perdido a algún ser querido. "Creo que están viviendo uno de los días más trágicos de su historia", ha manifestado tras participar en el acto convocado ante el Ayuntamiento de Cáceres.

Guardiola ha mostrado su confianza en que los equipos desplegados puedan continuar trabajando y estabilizar el incendio cuanto antes y ha asegurado que los medios del Plan Infoex se encuentran a disposición de la coordinación que establezcan las autoridades andaluzas. "Nosotros siempre estamos en colaboración con las comunidades autónomas de España", ha señalado la presidenta, que ha reiterado que Extremadura está preparada para prestar ayuda en caso de que sea requerida.

Respaldo municipal

Al acto celebrado en la capital cacereña también han asistido el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, y los miembros de la Junta de Gobierno Local, encabezados por el alcalde, Rafa Mateos. El regidor cacereño ha trasladado el apoyo de la ciudad a Andalucía y a los municipios almerienses afectados. "Estamos tremendamente consternados por las noticias que nos llegan de Andalucía", ha señalado Mateos, que ha mostrado su confianza en las labores de extinción y ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencia.

El alcalde también ha puesto a disposición de las localidades afectadas los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento de Cáceres. "Todo nuestro apoyo a los servicios de extinción que están trabajando durante las últimas horas y que van a tener que hacerlo durante los próximos días", ha manifestado.

Minutos de silencio en la región

Los actos de solidaridad se han extendido a otros puntos de Extremadura. En Badajoz, la concentración se ha celebrado a las 12.00 horas en la plaza de España, donde representantes municipales, trabajadores y ciudadanos han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y en apoyo a las personas afectadas por el incendio.

A esa misma hora, el Ayuntamiento de Plasencia ha convocado de urgencia otro minuto de silencio ante las puertas del consistorio para trasladar sus condolencias y su respaldo a las familias y al conjunto de la población almeriense. El alcalde placentino, David Dóniga, ha mostrado "toda la solidaridad con Los Gallardos por el devastador incendio que están sufriendo" y ha lamentado las muertes y las desapariciones provocadas por el fuego.

Minuto de silencio ante la sede de la Diputación de Cáceres en memoria de los fallecidos en Los Gallardos. / Carlos Gil

También el personal de la Diputación Provincial de Cáceres, encabezado por su presidente, Miguel Ángel Morales, se ha sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias. La institución provincial ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas y como muestra de solidaridad con todas las personas afectadas.

Las muestras de apoyo también se han trasladado a las redes sociales. El socialista Álvaro Sánchez Cotrina ha asegurado que "hoy Extremadura tiene el corazón en Andalucía" y ha enviado "toda la fuerza, solidaridad y cariño" a las familias de las víctimas, a las personas heridas y a los vecinos afectados. Además, ha agradecido el trabajo de quienes están interviniendo para proteger vidas y combatir el fuego.