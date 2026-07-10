Incendio forestal
Un incendio en Ruanes de nivel 1 obliga a cortar la carretera que conecta el municipio con Ibahernando
Seis medios aéreos del Plan Infoex y de la Diputación de Cáceres trabajan en la extinción de este incendio
C. L.
Un incendio forestal en el término municipal de Ruanes (Cáceres) y que cuenta con nivel 1 de peligrosidad ha obligado a cortar el tráfico en la carretera que conecta esta localidad con Ibahernando. El corte de la vía se ha producido para garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar las labores de extinción, según ha informado la Guardia Civil.
Según la última actualización del Plan Infoex, seis medios aéreos trabajan en la extinción de este incendio. En las labores de extinción están participando medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y de la Diputación de Cáceres.
En concreto, junto a los medios aéreos, intervienen, entre otros, seis unidades de bomberos forestales terrestres, cuatro helitransportadas, un agente del medio natural y dos técnicos de extinción.
El nivel 1 de peligrosidad se ha declarado pasadas las 17.15 horas debido a la proximidad del incendio a viviendas aisladas y en el lugar trabajan medios de extinción de incendios junto con efectivos de la Guardia Civil.
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