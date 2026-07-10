El Infoex mantiene un amplio operativo en Casas de Millán tras desactivar el nivel 1

Los medios del Plan Infoex continúan trabajando sobre el terreno para sofocar por completo el incendio forestal declarado en el término municipal de Casas de Millán, en la provincia de Cáceres.

La evolución favorable del fuego permitió desactivar este jueves, a las 7.55 horas, el nivel 1 de peligrosidad. Sin embargo, esta decisión no implica que el incendio se encuentre extinguido ni definitivamente controlado.

Los efectivos permanecen desplegados en la zona y concentran sus esfuerzos en la liquidación de los últimos focos activos. También realizan labores de vigilancia para detectar puntos calientes y evitar posibles reproducciones dentro del perímetro afectado.

El Plan Infoex mantiene desplegados bomberos forestales, agentes y técnicos en Casas de Millán después de que el nivel 1 de peligrosidad quedara desactivado a las 7.55 horas. El incendio continúa en fase de extinción y todavía no se considera controlado

El operativo movilizado está formado por seis unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del Medio Natural, cuatro técnicos de extinción y una unidad de maquinaria pesada.

La presencia de estos recursos permite mantener las labores de remate y enfriamiento en las zonas quemadas, una fase necesaria antes de que el incendio pueda darse por controlado y, posteriormente, por extinguido.

La desactivación del nivel 1 se produjo después de que mejorara la evolución del incendio y disminuyera el riesgo que había motivado su declaración. El dispositivo, no obstante, continuará activo mientras persistan focos o puntos susceptibles de reavivarse.

Apoyo de la Guardia Civil y Cruz Roja

En el operativo colaboran además la Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura, que prestan apoyo en las tareas de vigilancia, seguridad y asistencia vinculadas a la emergencia.

Los trabajos continuarán hasta que los responsables de extinción consideren estabilizado todo el perímetro y descarten reproducciones. Por el momento, el incendio permanece en fase de extinción y pendiente de ser declarado oficialmente controlado.