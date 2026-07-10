El PSOE pide un plan de choque de 250 millones para que la Atención Primaria atienda en 48 horas en Extremadura

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso para instar a la Junta a poner en marcha un plan de choque en la Atención Primaria dotado con 250 millones de euros. El objetivo, según ha explicado el PSOE, es reducir la demora asistencial, reforzar los recursos humanos y mejorar la cobertura sanitaria, especialmente en el medio rural.

La iniciativa recoge uno de los siete acuerdos de región que el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ofreció a la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante el debate de totalidad de los presupuestos autonómicos de 2026. Según recuerdan los socialistas, la presidenta rechazó entonces esas propuestas.

Hasta 14 días

La diputada socialista Soraya Vega ha defendido este viernes que la Atención Primaria en Extremadura "está peor que hace tres años" y ha advertido de que no se puede normalizar que una persona tenga que esperar "entre 12 y 14 días" para ser atendida por su médico de cabecera.

El plan planteado por el PSOE pretende, según Vega, cumplir con el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Nacional de Salud, que establece que el tiempo máximo de espera para una consulta con el médico de familia no debe superar las 48 horas.

"Si falla la Primaria, falla el sistema"

La diputada ha subrayado que la atención primaria es "la columna vertebral de la sanidad" y un elemento clave de cohesión territorial, sobre todo en una comunidad como Extremadura, con una población dispersa y un fuerte peso del mundo rural. "Si la atención primaria falla, falla el sistema. Si no es robusta, el hospital colapsa y la ciudadanía queda desprotegida", ha afirmado.

A juicio de Vega, la situación actual es de una decisión política. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de María Guardiola de no considerar prioritaria la Atención Primaria y de incrementar "sensiblemente" los fondos públicos destinados a la sanidad privada en lugar de reforzar los centros de salud.

Según la diputada socialista, esa orientación tiene consecuencias directas en la ciudadanía: más demoras, peor valoración del sistema sanitario y una percepción creciente de desorganización en la sanidad pública.

Sanidad como negocio

Vega ha contrapuesto dos modelos de gestión sanitaria. Por un lado, el que considera la sanidad como un derecho y apuesta por los médicos de familia, la enfermería comunitaria y el refuerzo del sistema público. Por otro, el que, según ha señalado, entiende la sanidad como un negocio, debilita la atención primaria y deriva cada vez más dinero público hacia la privada.

Con esta propuesta, el PSOE quiere que la Junta movilice 250 millones de euros para reforzar las plantillas, reducir los tiempos de espera y garantizar la atención sanitaria en todo el territorio. La iniciativa pone el foco especialmente en los consultorios y centros de salud rurales, donde los socialistas consideran que las dificultades de cobertura y la falta de profesionales tienen un impacto mayor sobre la población.