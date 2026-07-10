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Consejo de Gobierno

La Universidad de Extremadura eleva su presupuesto de 2026 hasta casi 220 millones de euros, un 4,85% más

La institución eleva un 42,55% la inversión en infraestructuras para mejorar la accesibilidad y reparar los daños del temporal

Estudiantes de la Universidad de Extremadura, de camino a clase.

Estudiantes de la Universidad de Extremadura, de camino a clase. / CARLOS GIL

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C. L.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx) ha dado el visto bueno a sus presupuestos para 2026, que ascienden a 219.824.000 euros, un 4,85 % más que en el ejercicio anterior.

La aprobación se ha producido en una reunión extraordinaria celebrada de manera telemática este viernes.

El anteproyecto presupuestario deberá ser ratificado ahora por el Consejo Social, órgano de participación de la sociedad en la Universidad, que previsiblemente lo aprobará la próxima semana, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En 2025, el presupuesto de la UEx alcanzó los 209.662.000 euros.

Los ingresos corrientes aumentan gracias, principalmente, al incremento del 7,81 % de la transferencia procedente de la Junta de Extremadura, que se eleva hasta los 156.922.000 euros.

En el apartado de gastos, el Capítulo 1, correspondiente a personal, concentra la mayor parte de los recursos, con 151.426.000 euros, lo que representa el 68,9 % del presupuesto total y supone un aumento del 4,40 % respecto a 2025.

La Universidad de Extremadura también incrementa en un 42,55 % la partida destinada a infraestructuras universitarias, hasta alcanzar los 4.020.000 euros. Estos fondos se emplearán en mejorar la accesibilidad de los campus y en reparar los desperfectos ocasionados por el temporal del pasado invierno.

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La institución ha señalado que este aumento de la inversión es posible, en gran medida, gracias a los fondos obtenidos tras la venta a la Junta de Extremadura de la Casa Grande y su patio anejo en Cáceres.

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