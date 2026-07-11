El Estado tiene 16 inmuebles sin uso en Extremadura: de la Casa del Mono de Cáceres a parcelas en Ruanes y trasteros en Don Benito

El patrimonio olvidado por el Estado incluye viejos juzgados, solares, oficinas, parcelas, plazas de garaje, viviendas, locales e incluso murallas y castillos. Se trata de 828 bienes inmuebles de titularidad pública que se reparten por toda España a los que la Administración no les atribuye ningún uso. Entre ellos destaca un piso de más de 1.000 metros cuadrados en la calle Serrano de Madrid, junto a la Puerta de Alcalá -donde se encuentra el metro cuadrado más caro de toda España-, varios inmuebles en el entorno del Paseo Marítimo de Barcelona, entre ellos algunos en el Centro Comercial Moda Shopping, y un puñado de viviendas históricas en el Patio de Banderas de Sevilla, en el entorno del Alcázar.

La lista ha sido remitida por la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, a El Periódico tras una petición realizada el pasado abril a través del Portal de Transparencia para conocer qué inmuebles propiedad de la Administración se mantienen vacíos en la actualidad. Y en él se incluyen 16 situados en territorio extremeño, 8 en la provincia de Cáceres y otros tantos en la de Badajoz.

Parte de estos bienes son antiguas viviendas de funcionarios, herencias, decomisos o expropiaciones

Desde la Dirección de Patrimonio explican que dentro del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado no se incluye como tal una categoría de "edificios públicos vacíos", pero sí de "edificaciones de carácter patrimonial" -es decir, que no están afectadas a un uso o servicio público- "que no están arrendadas o cedidas a terceros". O, lo que es lo mismo, que no tienen utilización alguna, al menos eso le consta oficialmente a la Administración.

¿Cómo le han llegado al Estado todos esos inmuebles? La procedencia es variada; hay desde antiguas viviendas de funcionarios a promociones públicas, viviendas transferidas entre organismos, inmuebles que nunca llegaron a venderse, herencias, decomisos, expropiaciones... ¿Por qué el Estado los mantiene vacíos? Preguntado por el asunto, el Ministerio de Hacienda no ha dado explicaciones.

La Dirección subraya también que se trata de bienes de naturaleza muy diversa y "no siempre susceptible de habitabilidad". En algunos casos, tal y como ha comprobado El Periódico, el Estado ha tratado de enajenar el bien a través de subastas, que en algunos casos quedaron desiertas; en otros ha abierto procedimientos para conocer si era el legítimo propietario; y a algunos, en verdad, sí que se les está dando uso, tal y como han comprobado los diferentes diarios de Prensa Ibérica.

La investigación realizada ha localizado además varios expedientes oficiales —subastas, expropiaciones, concursos, investigaciones patrimoniales e inventarios— que permiten reconstruir la historia y situación administrativa de parte de ese patrimonio. En algunos casos son obras públicas, reversiones de viviendas o antiguos parques de viviendas de funcionarios.

Cedida a la Diputación de Cáceres, la Casa del Mono fue revertida al Ministerio de Cultura hace años

En el caso extremeño, por ejemplo, una resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres de mediados de 2024 convocó subasta pública para dos de los inmuebles que aparecen en el listado, ambas fincas urbanas con construcciones en ruinas en el municipio de Ruanes. Una con superficie catastral de 49 metros cuadrados y tasada en 703 euros y otra de 167 metros cuadrados y valorada en 2.902 euros.

Coria y La Vera

En la provincia cacereña aparecen seis propiedades más. Dos en Coria, una en la céntrica calle Las Parras, número 3 y, y tres parcelas, agrupadas en una única referencia, en el Paraje de la Isla. También hay sendos registros en Jarandilla de la Vera (calle Argimiro Torrecillas s/n), Jaraíz de la Vera (carretera de Torremenga 14) y Serrejón (calle Real 31). En cualquier caso, el inmueble más conocido de todos es el situado en la calle Cuesta de Aldana, 5, en Cáceres. Se trata de la histórica Casa del Mono, también conocida como Casa de los Cáceres-Nidos o Casa de los Espadero-Pizarro. Cedida a la Diputación Provincial de Cáceres, acogió los fondos de la Biblioteca Alonso Zamora Vicente (trasladados luego a la UEx), pero hace años que fue revertida al Ministerio de Cultura, según confirman fuentes de la institución provincial.

Trasteros en Don Benito

En cuanto a los ocho de la provincia de Badajoz, seis de ellos son trasteros con superficies comprendidas entre 16,65 y 64,20 metros cuadrados. Se ubican en un edificio de la calle Matachel, construido en 1970, que cuenta además con viviendas y locales comerciales. Hay referencias de intento de subasta para ellos ya en el año 2000. Todavía se hacían en pesetas: entre 199.800 y 770.400. De los dos que quedan, uno se sitúa en la calle Remedios 57 de Fregenal de la Sierra y otro en Guareña (carretera de Don Benito sin número).

Descripción del contenido: INMUEBLES SIN USO DE LA ADMINISTRACIÓN (Mapa coroplético)

Granada (con 125 bienes sin uso), Málaga (66), León (45), Tarragona (38), Palencia (35), Almería (31) y Madrid (29) son por este orden las provincias españolas donde más bienes inmuebles infrautilizados tiene el Estado. En Granada hay propiedades vacías en numerosas localidades, entre ellas Almuñecar, Illora y Malacena, aunque el grupo más numeroso se encuentra en las poblaciones de Pinos Puente y Puebla de Don Fadrique, este último a los pies de la Sierra de la Sagra, sumando en total más de 56 viviendas. Se trata, según se desprende de la información obtenida, de dos bolsas de propiedades situadas en direcciones muy agrupadas, como si fueran de una misma promoción. En Rubite, otra localidad a los pies del Mediterráneo, hay otras once propiedades.

En Málaga, a su vez, hay numerosos bienes sin uso inventariados en El Palo, el antiguo barrio de pescadores levantado hace dos siglos junto a la playa de la capital, en dominio público terrestre, y que mantiene cientos de viviendas sin regularizar. De acuerdo al listado de Hacienda que obra en poder de El Periódico, también hay bienes del Estado en desuso en Alhaurín el Grande, Benalmádena o Estepona, entre otros. Asimismo constan apuntes de plazas de garaje y casas en urbanizaciones de lujo de Marbella, como Andalucía la Nueva, Medina Garden o Marina Garden, donde las propiedades no bajan de 600.000 euros y llegan a costar varios millones.

En el listado constan plazas de garaje y casas en urbanizaciones de lujo de Marbella donde las propiedades no bajan de 600.000 euros y llegan a costar varios millones

León es la tercera provincia en el ránking enviado por Hacienda: concentra la mayoría de propiedades en dos calles concretas de la capital, calle San Antonio y Avenida de Asturias.

En Cataluña constan 69 inmuebles; la mayoría (38) están en la provincia de Tarragona. Entre estos hay 12 plazas de párking en la calle Urano de Cambrils. También hay varias propiedades en poblaciones como Godall, Montblanc, Reus y Pinell de Brai.

En Palencia, mientras, donde constan 35 apuntes, hay 23 que pertenecen a una promoción residencial con varias fincas (viviendas, garajes y trasteros) en la calle Valdeserías de la ciudad castellana, además de otros bienes en las poblaciones Brañosera, Cervera de Pisuerga y Osorno. Hasta 31 propiedades están registradas en Almería, tres de ellas sótanos de una urbanización de lujo en Mojácar, inmuebles en Roquetas de Mar y otras 18 casas en el municipio de Sorbas, algunas de ellas en el diseminado Los Loberos.

Un piso valorado en 12 millones en la calle Serrano

En Madrid destaca un piso de mil metros cuadrados en el número 3 de la calle Serrano que lleva vacío años tras albergar una sede de la Intervención Delegada de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda. De hecho, ya en 2016 el Estado la sacó a subasta por 5,3 millones de euros. En la actualidad su valor rondaría los 12 millones, según los cálculos realizados por El Periódico en base a los registros de los precios medios de los notarios en la zona. Entre el inventario madrileño hay también varios pisos y locales, algunos en la almendra central de la capital, como una vivienda en la calle Madrazo, muy cerca de la Plaza de Cibeles. En esa misma calle hay otros dos trasteros propiedad de la Administración.

En Barcelona, con 23 referencias contabilizadas por Hacienda, existen varios bienes inmuebles cuya naturaleza no se explicita en la documentación en los alrededores del Paseo Marítimo, concretamente en el Carrer de la Marina, la Avinguda del Litoral y el Passeig de Garcia Fària y varios inmuebles en el edificio donde se ubicaba el centro comercial Moda Shopping, anexo a la Torre Mapfre, y en el que ahora solo quedan varios comercios abiertos ya. Además hay dos pisos en las calles Aldana y Roc Boranat, otras tres propiedades en Vic y una en L’Hospitalet de Llobregat.

Valencia contabiliza 24 inmuebles, la mayoría casas en el Poblado de las Contreras de Villagordo del Cabriel. Construido en los años 50 para albergar a los obreros y técnicos de la presa, se conserva intacto en la actualidad.

En Sevilla, de la que hay 21 asientos, resultan particularmente llamativos los ocho inmuebles situados en el Patio de Banderas de la capital andaluza, que era la plaza de armas del primitivo núcleo militar del Alcázar. Se trata de edificios históricos. De inmuebles rancios, por cierto, saben bien en Soria, donde la mayoría de las 25 propiedades “sin uso” son torreones, torres y castillos.

De la investigación de la documentación se extrae que también hay bienes inmuebles que, para la Administración, no están siendo utilizados en Ciudad Real (23), Zaragoza (21), Huelva (19), Castellón (17), Córdoba (16), Huesca (15), Teruel (11), Alicante (11), Islas Baleares (10) -se contabilizan la Isla de S'Espalmador y la de Dragonera-, Burgos (10), Asturias (9), Badajoz (8), Murcia (8), Cáceres (8), Cádiz (8), Vizcaya (8), Guipúzcoa (7), Guadalajara (7), Segovia (7), A Coruña (6), Cantabria (6), Las Palmas (6), Cuenca (4), Pontevedra (4), Santa Cruz de Tenerife (4), Zamora (3), Ávila (3) -dos oficinas y una vivienda en la calle de Los Lobos, de Arévalo, que se corresponden con lo que en su día fueron las dependencias de los juzgados de la capital morañega-, Ceuta (2), Melilla (2), Girona (2), Valladolid (2), Albacete (1), La Rioja (1), Lugo (1), Ourense (1) y Salamanca (1).