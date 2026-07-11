Juventudes Socialistas llama a la movilización contra una derecha que "instrumentaliza" a los jóvenes

"Cuando Juventudes Socialistas se mueven, Extremadura avanza". La frase con la que Álvaro Sánchez Cotrina ha cerrado su intervención en el XI Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Extremadura, resume el tono de la jornada celebrada este sábado en Mérida: una llamada a la movilización, a recuperar la calle y a convertir las ideas del PSOE en oposición activa frente a los recortes y al avance de la derecha.

El encuentro ha abierto una nueva etapa para la organización juvenil con Javi Álvarez al frente y con un mensaje compartido por los dirigentes que tomaron la palabra: los jóvenes no pueden permanecer al margen de la batalla política y social que, a juicio de los socialistas, se libra en Extremadura y en el conjunto del país.

Movimiento en la calle

Sánchez Cotrina ha pedido a la nueva dirección una organización "más viva, crítica, formada, valiente y organizada que nunca". El secretario general del PSOE extremeño ha defendido que la juventud socialista siempre ha sido "movimiento" y no una estructura dispuesta a quedarse quieta, por lo que animó a sus integrantes a trasladar sus propuestas desde los atriles hasta las calles.

Aránzazu Figueroa, Javi Álvarez y Álvaro Sánchez Cotrina en el XI Congreso de Juventudes Socialistas de Extremadura. / PSOE de Extremadura

"Que nos digan dónde falta juventud, dónde falta calle, feminismo, territorio y valentía", ha reclamado el líder socialista, que enmarca el congreso como el inicio de una etapa de movilización contra el Ejecutivo autonómico.

Buena parte de su discurso estuvo centrado en la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la que acusó de intentar evitar el Debate sobre el Estado de la Región porque "no tiene respuestas para la gente ni para los jóvenes". "No quiere dar la cara", ha afirmado tras asegurar que Guardiola ha elegido a Vox frente a los intereses de Extremadura y ha entregado la agenda política regional "a la derecha más dura".

Una política "rebelde"

El secretario general del PSOE extremeño ha defendido una política "rebelde, eficiente y comprometida con los jóvenes". A su juicio, no basta con formular propuestas desde las instituciones, sino que es necesario construir una oposición visible en los barrios, los pueblos y los espacios donde se desarrollan los problemas cotidianos de la juventud.

La secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, profundizó en esa apelación a la movilización y contrapuso las prioridades de la izquierda y la derecha. Según afirmó en declaraciones recogidas por Efe, la verdadera "prioridad nacional" del PP es "su propio bolsillo" mediante las privatizaciones, mientras que la del PSOE pasa por las becas, la dependencia y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Aránzazu Figueroa, secretaria general de Juventudes Socialistas de España. / PSOE de Extremadura

Figueroa comenzó su intervención recordando a las víctimas del incendio de Almería y reivindicando el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia. A partir de ese episodio, defendió la importancia de contar con unos servicios públicos sólidos ante las catástrofes y las situaciones de riesgo.

La dirigente juvenil llamó a los jóvenes a frenar las políticas de Alberto Núñez Feijóo y acusó al PP de acercarse cada vez más a las posiciones de Vox. También cargó contra Guardiola por pactar con formaciones que, según señaló, niegan la violencia de género.

"Que los jóvenes alcen la voz"

El nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Javi Álvarez, ha denunciado que desde la derecha se intenta "instrumentalizar" a los jóvenes y empujarlos a la desmovilización para impedir que alcen la voz contra las políticas que consideran reaccionarias. "Duele ver el mundo agonizando entre políticas de ultraderecha y mensajes de odio", ha lamentado durante su intervención.

El congreso ha servido así para renovar la dirección regional, pero también para fijar la hoja de ruta política de la organización. Juventudes Socialistas quiere reforzar su presencia en las calles, conectar con los problemas de su generación y convertirse en una fuerza activa contra los recortes, la pérdida de derechos y el avance de los discursos de extrema derecha.

La clausura dejó claro que la nueva etapa no se plantea únicamente como una renovación interna. El objetivo es utilizar la organización juvenil como motor de movilización y como altavoz de asuntos como la vivienda, el empleo, la educación, el feminismo o los servicios públicos. "Cuando Juventudes Socialistas se mueven, Extremadura avanza", concluyó Cotrina.