El plan que combina sueldo, formación y empleo en dependencia, construcción o turismo llega a 96 pueblos de Extremadura.

Un total de 729 personas desempleadas ha comenzado a formarse y trabajar en 96 municipios rurales de Extremadura a través del Programa Colaborativo Rural ATENEO, una iniciativa que combina orientación laboral, formación profesional y un empleo remunerado durante seis meses.

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha 74 proyectos promovidos por ayuntamientos de localidades de menos de 5.000 habitantes, con una inversión de 8,63 millones de euros. Las actuaciones comenzaron el pasado 1 de julio y se desarrollan en sectores como la atención sociosanitaria, la construcción, la agricultura, la jardinería, la cocina, la administración, el turismo y el mantenimiento de espacios públicos.

Formación y empleo en los municipios

Los participantes reciben formación al mismo tiempo que realizan trabajos de utilidad pública en sus municipios, lo que les permite obtener experiencia profesional y adquirir competencias adaptadas a las necesidades del mercado laboral y del tejido empresarial rural.

"Desde el pasado 1 de julio, 729 personas desempleadas participan ya en 74 proyectos promovidos por ayuntamientos de localidades de menos de 5.000 habitantes", ha explicado Teresa Morales, directora general de Formación para el Empleo del Sexpe.

Participantes en el Programa Colaborativo Rural 'Ateneo' de la Junta de Extremadura. / Juntaex

Durante los próximos seis meses, los alumnos seguirán un itinerario que incluye orientación, tutorización, intermediación laboral y formación en alternancia con el empleo. El objetivo, según Morales, es "mejorar su cualificación profesional y facilitar su acceso a un puesto de trabajo".

La primera fase del programa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus, dentro del Programa FSE+ Extremadura 2021-2027, y busca acercar las oportunidades laborales a los pequeños municipios para que los participantes no tengan que abandonar su entorno para mejorar su formación.

Contrataciones pagadas durante seis meses

El itinerario no termina al finalizar la fase formativa. Las personas que superen esta primera etapa con una evaluación positiva podrán acceder a una segunda línea destinada directamente a facilitar su contratación en empresas privadas.

El Sexpe concederá subvenciones para financiar íntegramente durante seis meses el coste de esos contratos. Las compañías podrán incorporar así a trabajadores que ya disponen de formación específica y experiencia práctica en los sectores en los que desarrollarán su actividad.

La Junta pretende involucrar en un mismo programa a la Administración autonómica, los ayuntamientos, las empresas y las personas desempleadas, con el propósito de convertir la formación en una oportunidad real de inserción laboral.

La convocatoria anterior cerró con un 96% de participantes que completaron el itinerario. Además, más de la mitad de las personas que obtuvieron una evaluación positiva se encontraba trabajando seis meses después de finalizar la primera fase.