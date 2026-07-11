El robo de cableado del sistema ferroviario deja a centenares de pasajeros del Alvia Badajoz - Madrid 'tirados' en Oropesa

El tren Alvia que conecta Badajoz con Madrid vuelve a sufrir problemas. El viaje programado para este viernes que partía de la capital pacense a las 17.30 horas ha vuelto a generar problemas en los pasajeros que llenaban los nueve vagones que componían el convoy. Según la estimación, en este contratiempo se podrían haber visto afectadas más de 250 personas.

Las incidencias comenzaron nada más empezar el viaje, según algunos de los viajeros, aunque se complicó cuando llegaron a la altura de Oropesa (Toledo) donde tuvieron que bajar y cambiar de tren.

Sin luz y con mucho calor

Luis Carlos Ubieto es uno de los usuarios que en la tarde de este viernes se ha visto afectado por la mencionada incidencia. Los problemas los ha notado desde que iniciara la marcha este tren. Este pacense viajaba en el vagón nueve: "Solo funcionaban dos luces de todas. Les hemos dicho que encendieran las luces porque íbamos medio a oscuras. Además, el aire acondicionado no ha funcionado del todo, iba muy flojo y teníamos calor", informa.

Según relata, "nada más salir de Navalmoral de la Mata nos han dado un aviso. Eran las 20.15". En esta alerta decían que "a las 20.35, en Oropesa, nos bajaban del tren y cambiábamos a otro". Los motivos del cambio se limitaron a "incidencias técnicas". Ubieto denunciaba a este diario la falta de trasparencia: "No nos han dado ninguna explicación, solo que era por las incidencias". Este pasajero daba verosimilitud a esta idea, ya que señalaba que "el tren ha ido en momentos muy despacio".

Intercambio de trenes

El convoy iba repleto, "los nueve vagones van llenos". Todos tuvieron que abandonar el tren y salir a las instalaciones de Oropesa, entre ellos, personas de avanzada edad, enfermas y con movilidad reducida.

Imagen de los pasajeros procedentes de Badajoz en el anden de la estación de Oropesa (Toledo). / La Crónica

Los centenares de personas que viajaban tuvieron que esperar durante más de 15 minutos a altas temperaturas hasta que llegó un tren procedente de Madrid. Según detalla este viajero, las personas que iban con destino a la capital del país montaron en el mencionado tren y los que viajaban en él hicieron lo propio en el Alvia de Badajoz. "Eso es lo curioso. Ahora del tren en el que nos han montado han bajado a la gente y la han pasado a nuestro tren. Es un cambio rarísimo, si el tren está estropeado no sé por qué los montan en él", se preguntaba.

Más de 45 minutos de retraso

Este pasajero criticaba la falta de información y el "curioso" cambio "en medio de la nada con 35 grados". Aunque señalaba que ya forma parte de lo habitual de un viaje desde Extremadura a Madrid: "Es algo normal ya, es como de costumbre".

Luis Carlos Ubieto llegó con más de 45 minutos de retraso a su destino, Leganés. Minutos antes de finalizar su trayecto recibió un mail de Renfe dando más detalles sobre los motivos de la incidencia. En esta comunicación, le informaban que todo se había "debido al robo de cable en la infraestructura". Este contratiempo detectado había generado la demora "aproximada de 28 minutos", según Renfe, aunque indicaba que "este tiempo podría variar o ajustarse a lo largo del recorrido" como así ocurrió.

Finalizaban el correo electrónico señalando: "Agradecemos tu comprensión". Esta nueva incidencia en el tren que une Extremadura con Madrid llega horas después de que Renfe reconociera que podría haber problemas de refrigeración en los trenes extremeños cuando se superan los 40 grados de temperatura.

Correo electrónico que envió Renfe a los pasajeros de Badajoz. / La Crónica

Fuente: La Crónica de Badajoz