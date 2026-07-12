Cotrina plantea una agenda común con el Alentejo: "A Extremadura le va mejor cuando mira a Portugal"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido este domingo en Portalegre la necesidad de impulsar una agenda común entre Extremadura y el Alto Alentejo en materias como las infraestructuras ferroviarias, la gestión del agua, la prevención de incendios, la sanidad, la digitalización, la transición energética y el desarrollo industrial.

Sánchez Cotrina ha participado en el Congreso de la Federación Distrital del Partido Socialista de Portalegre, donde ha asegurado que a Extremadura "siempre le ha ido mejor" cuando ha mantenido una relación estrecha con Portugal que cuando ha dado la espalda al país vecino. "Este 12 de julio venimos a Portalegre a reivindicar con nuestros hermanos que La Raya está llena de oportunidades que tenemos que aprovechar", ha afirmado.

XXII Congreso Federativo del PSOE de Portalegre. / PSOE de Extremadura

Proyectos conjuntos

Durante su intervención, ha señalado que La Raya no ha separado tanto como en ocasiones se considera a los municipios situados a ambos lados de la frontera. Según ha indicado, Extremadura y el Alto Alentejo comparten una historia, una cultura y unos retos similares que requieren respuestas coordinadas.

Sánchez Cotrina ha propuesto reforzar la colaboración entre ambas regiones mediante proyectos conjuntos y una mayor coordinación institucional en sectores estratégicos. Entre las prioridades ha citado la mejora de las conexiones ferroviarias, la gestión de los recursos hídricos, la lucha contra los incendios forestales y la prestación de servicios sanitarios.

También ha incluido entre los ámbitos de cooperación la digitalización, la transición energética y el desarrollo industrial, con el objetivo de generar nuevas oportunidades económicas en los territorios del interior peninsular.

Álvaro Sánchez Cotrina en el XXII Congreso Federativo del PSOE de Portalegre. / PSOE de Extremadura

Mayor atención a las regiones de interior

El secretario general del PSOE extremeño ha reclamado asimismo que las regiones del interior tengan un mayor protagonismo en las políticas de la Unión Europea y cuenten con medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.

En este sentido, ha pedido que la cohesión territorial se convierta en uno de los principales objetivos de la política europea para evitar que vivir en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos suponga "una desventaja".

Sánchez Cotrina también ha abordado los retos de la socialdemocracia en Europa y ha llamado a los partidos socialistas de España y Portugal a defender los principios de igualdad, solidaridad y justicia social.

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El dirigente socialista ha concluido que el futuro de Extremadura y del Alto Alentejo debe construirse desde la cooperación y ha apostado por que La Raya deje de entenderse como una línea de separación para consolidarse como un espacio de desarrollo compartido.