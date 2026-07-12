Balance semanal
Extremadura suma 37 incendios y más de 1.300 hectáreas calcinadas en los últimos días
El Plan Infoex ha intervenido en 58 incidentes, ha activado cuatro veces el nivel 1 y alerta de que el calor volverá a rozar los 40 grados desde el miércoles
E. P. E.
El Plan Infoex ha intervenido durante la última semana en 58 incidentes registrados en Extremadura, de los cuales 37 han sido incendios forestales. Los fuegos han afectado a unas 1.366,2 hectáreas, aunque la cifra todavía está pendiente de las mediciones definitivas.
La provincia de Cáceres ha concentrado 19 de estos incendios, mientras que los otros 18 se han producido en la de Badajoz, según ha informado este domingo la Junta de Extremadura.
El incendio de mayor entidad se ha registrado en el término municipal de Jerez de los Caballeros, donde las llamas han arrasado una superficie aproximada de 510 hectáreas. Este fuego ha sido considerado un gran incendio forestal al superar el umbral de las 500 hectáreas.
Durante estas siete jornadas, el operativo extremeño también ha tenido que activar el nivel 1 de peligrosidad en cuatro ocasiones. Tres de estas declaraciones se han producido en la provincia de Cáceres y una en la de Badajoz.
El calor vuelve a intensificarse
El balance llega en vísperas de una nueva semana marcada por el aumento de las temperaturas y el mantenimiento de un riesgo elevado de incendios. La vaguada atlántica que afecta este domingo a la región se desplazará hacia el este de la península, al tiempo que se reforzará el anticiclón subtropical desde el Atlántico y el norte de África.
Esta situación dejará un tiempo más estable y caluroso, con un ascenso gradual tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas, especialmente a partir del martes 14 de julio. No se esperan, en cambio, fenómenos tormentosos.
Extremar las precauciones
Las previsiones apuntan a que los termómetros podrían rondar de nuevo los 40 grados el miércoles 15 de julio. El calor intenso y el dominio anticiclónico se mantendrán durante el resto de la semana.
La probabilidad de que se produzcan nuevas igniciones seguirá siendo elevada debido a la baja humedad relativa durante las horas centrales del día, la escasa recuperación nocturna y la acumulación de jornadas sin precipitaciones.
Ante este escenario, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura recomienda extremar las precauciones durante los trabajos agrícolas y en cualquier actividad próxima a zonas forestales que pueda originar un fuego.
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