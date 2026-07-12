La inversión extranjera marca máximos en Extremadura con 325 millones en 2025.

El capital llegado desde fuera de las fronteras españolas para invertir en empresas, activos o proyectos dentro de la economía extremeña rozó los 325 millones de euros en 2025. Es el volumen máximo alcanzado por la comunidad autónoma en toda la serie de datos publicada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que arranca en 1993.

Evolución de la inversión extranjera en Extremadura (Gráfico de columnas)

La inversión extranjera directa que recibe un territorio es un indicador de la capacidad de atracción de su economía. Se trata habitualmente de dinero que llega al tejido empresarial con vocación de permanencia duradera o de ejercer un control real en la entidad a la que va a parar. Las iniciativas pueden ser de distinta índole: la adquisición de una firma española, la apertura de una filial, la puesta en marcha de una fábrica, o la reinversión de beneficios, entre otras.

El volumen alcanzado por el capital llegado desde el extranjero el año pasado a Extremadura fue más del doble del contabilizado en 2024 (que se situó en unos 151 millones) y el triple que en 2023 (107 millones). El anterior pico de la serie se marcó en 2014, con 250,8 millones. Desagregada por provincias, del total de la inversión de 2025, 159,3 millones se materializaron en la de Badajoz y 165,6 en la de Cáceres.

A lo largo del primer trimestre de este año, las inversiones exteriores en Extremadura continuaron a buen ritmo, con 48,2 millones de euros, su mejor arranque de ejercicio hasta la fecha.

Por países

Por origen de los fondos (atendiendo al criterio de país último, aquel en el que está el propietario final que controla realmente la operación), a la cabeza aparece Noruega, con 161,7 millones de euros invertidos en Cáceres. Este es justo el mismo importe incluido dentro del sector correspondiente a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

Top 5 de países inversores en Extremadura en 2025 (Tabla)

En septiembre de 2025 Iberdrola anunció que reforzaba su alianza de coinversión con Norges Bank incorporando 708 MW renovables en Extremadura, ligados a dos plantas solares de Ceclavín y Tagus XL (Alcántara). Norges Bank es el brazo que gestiona el fondo soberano de Noruega, uno de los mayores vehículos de inversión del mundo, lo que cuadra con la estadística.

No es el único vínculo que Extremadura tiene con este país escandinavo en materia de renovables. En la región está implantada, con dos importantes instalaciones solares en Talayuela, la energética pública noruega Statkraft. Además, precisamente el año pasado anunció que había obtenido los permisos ambientales tanto para un proyecto de almacenamiento en una de estas centrales, con una inversión de alrededor de 12 millones de euros, como para ejecutar dos nuevas instalaciones solares en la provincia de Cáceres, situadas en Calzadilla y Guijo de Coria, con una estimación inicial de más de 150 millones de euros. No obstante, desde la multinacional nórdica se precisa que, por fechas, estos proyectos, aún en desarrollo, no encajarían en las cifras del año pasado.

Tras Noruega, aparece EEUU como segundo país con una mayor inversión directa en Extremadura en 2025, con 133,4 millones de euros. Igual que en el caso anterior, los registros del ministerio no recogen a qué proyectos concretos corresponden, si bien la práctica totalidad (130 millones) se engloban en la partida 'Depósito y almacenamiento' (de mercancías). Iniciativas como la de Amazon en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo de Badajoz responden a este perfil.

China en tercer puesto

El tercer mayor inversor en Extremadura fue China, con 24,1 millones de euros, prácticamente en su totalidad para fabricación de equipo eléctrico. Aquí el candidato principal para atribuir el desembolso es Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material SL. Se trata de la filial española del grupo chino Hunan Yuneng, constituida en Badajoz para promover una planta de materiales para cátodos de baterías en ExpacioMérida. En el transcurso del año pasado esta filial realizó varias ampliaciones de capital por este mismo montante.

Lejos de estos tres países quedan ya Portugal (3,9 millones) y Canadá (1,05 millones). Ningún otro Estado superó el millón de euros de inversión el año pasado en la comunidad autónoma.

En 2026

Por lo que respecta al montante correspondiente a 2026 (48,2 millones), la porción más significativa, 45 millones, tiene origen en EEUU. Dos tercios de ellos, 29,1 millones, están dentro de la partida que abarca la fabricación de metales preciosos. El destino del dinero es la provincia de Cáceres, donde Diamond Foundry tiene una planta, ubicada en la localidad de Trujillo. La fábrica de esta tecnológica americana ya ha arrancado la producción de diamantes sintéticos y el proyecto se ha ampliado hacia componentes para semiconductores. Los restantes 15,9 millones venidos entre enero y marzo de este año desde Estados Unidos a la comunidad autónoma figuran dentro de las actividades destinadas a la extracción de metales. Además, en el trimestre inicial del ejercicio se recibieron otros tres millones provenientes de China.