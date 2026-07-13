Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 14 de julio de 2026
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Presentamos los datos actualizados a día 14 de julio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en la Ribera del Duero: el bodeguero de Dehesa de los Canónigos y su familia serán enterrados este miércoles
- Muere a los 64 años la exdirigiente socialista extremeña Ascensión Murillo
- El secretario general de la Consejería de Desregulación de Vox deja el cargo mes y medio después de su nombramiento
- Extremadura activa la tarjeta sanitaria virtual: qué cambia para ir al médico o a la farmacia
- Tres latidos para un mismo sueño hecho realidad en Almendralejo
- Los Premios Empresario Extremeño del Año reconocen el impulso de una economía en transformación
- Las 10 carreras de la UEx que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación
- El consejero de Desregulación tras la salida de su secretario general: 'Seguirá colaborando con nosotros