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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 14 de julio de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas merinas extremeñas.

Ovejas merinas extremeñas. / Junta de Extremadura

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Presentamos los datos actualizados a día 14 de julio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

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