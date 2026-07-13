La M.O.D.A., Nena Daconte y La Habitación Roja encabezan el 30 aniversario de Contempopránea en Extremadura

El veterano festival Contempopránea, una de las referencias del pop-rock independiente en España desde los años noventa, celebra este 2026 tres décadas de trayectoria con una edición especial en Extremadura. Se trata de una "fiesta de cumpleaños" en el lugar en el que empezó todo, el Castillo de Luna de Alburquerque los días 21 y 22 de agosto que tendrá aforo limitado y la edición principal los días 16 y 17 de octubre en la Institución Ferial de Extremadura (Feval) en Don Benito.

La doble programación busca conectar el espíritu de sus orígenes con la escena actual. La primera cita tendrá lugar en el mismo escenario donde nació el festival hace treinta años. La organización plantea para Alburquerque un formato reducido y de aforo limitado, con la intención de recuperar la cercanía entre artistas y público que marcó las primeras ediciones.

Meteosat y La Habitación Roja, entre los nombres de Alburquerque

La organización plantea para Alburquerque un formato reducido y de aforo limitado, con la intención de recuperar la cercanía entre artistas y público que marcó las primeras ediciones. El cartel de la fiesta incluye el regreso de Meteosat, banda clave del pop independiente, junto a artistas vinculados históricamente al festival como La Habitación Roja, Miguel Rivera (Maga), Apartamentos Acapulco y Julien Elsie.

También habrá espacio para nuevas generaciones con Aurora Roja, Nadie Patín, Pálida Tez, Patronato, Pequeño Mal y Yaveremos, además de un grupo sorpresa aún por anunciar. Para facilitar la asistencia, la organización ofrecerá acceso gratuito a camping y zona de autocaravanas, así como descuentos para quienes tengan abonos de la edición de Don Benito.

La M.O.D.A. encabeza el sábado

La celebración central se trasladará a Don Benito los días 16 y 17 de octubre, donde Contempopránea mantendrá su formato "non-stop" con conciertos continuados desde las 13.00 horas del sábado. Las entradas ya están a la venta a través de la web del festival. La jornada inaugural será el viernes 16 de octubre, que funcionará como una fiesta de bienvenida, de acceso libre y gratuita.

En el cartel figuran nombres de la talla de Nena Daconte, una de las voces más reconocibles del pop español de los 2000, autora de canciones como 'Tenía tanto que darte' o 'En qué estrella estará', y actualmente de vuelta a los escenarios con nuevo repertorio. Junto a ella estarán Niños Bravos, uno de los proyectos emergentes del nuevo pop-rock nacional, formado por músicos procedentes de otras bandas de la escena independiente.

La bienvenida tendrá también acento extremeño con Electrozacho y Fônal. Los primeros, nacidos en Montijo, llevan al escenario una propuesta en la que conviven electrónica, humor y letras de imaginario local. Fônal, por su parte, aportará el pulso más electrónico y melódico de la escena regional.

El día fuerte será el sábado 17 de octubre. El escenario principal estará encabezado por La Maravillosa Orquesta del Alcohol, La M.O.D.A., uno de los grupos más consolidados del panorama estatal, que llegará a Don Benito en plena gira de 'San Felices', con varias fechas ya agotadas. A ellos se sumarán Sexy Zebras, que se presentan con el Tour Bravo, una gira que llega después de haber agotado las entradas del Movistar Arena de Madrid, donde reunieron a más de 15.000 personas en el mayor concierto de su trayectoria.

Apuesta por la escena extremeña

La programación se completará con Elyella, uno de los referentes de la electrónica nacional; Barry B, voz emergente del nuevo pop español; Veintiuno, que llegará con su último trabajo, 'La balada de Delirio y Equilibrio'; y Depedro, que ofrecerá un concierto en formato acústico. La presencia extremeña correrá a cargo de El Gato con Jotas, con su particular fusión de tradición y modernidad, y Los Primos DJs, encargados de poner el cierre más festivo a la jornada.

Contempopránea celebrará así sus tres décadas de vida, con nombres ligados a varias generaciones del pop nacional, proyectos emergentes y una presencia destacada de artistas extremeños. El festival, nacido en Alburquerque en 1996, refuerza su vínculo con la escena independiente y convierte a Don Benito en una de las grandes citas musicales del otoño en Extremadura.