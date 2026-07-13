Tres medios aéreos combaten un incendio forestal en Burguillos del Cerro

Un incendio forestal declarado durante la tarde de este lunes ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de extinción en el término de Burguillos del Cerro, en Badajoz.

En las labores participan medios terrestres y aéreos del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz. El dispositivo desplegado está compuesto por dos unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, además de dos agentes del Medio Natural.

Desde el aire trabajan un helicóptero y dos aviones, que apoyan a los efectivos desplegados sobre el terreno para tratar de frenar el avance del fuego. El incendio continuaba en proceso de extinción en la última actualización difundida por el Plan Infoex.

Riesgo bajo este lunes

El fuego se ha originado en una jornada en la que Burguillos del Cerro aparece situado en una zona de riesgo bajo de incendios forestales, según el mapa elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología y difundido por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura.

El mapa correspondiente a este lunes muestra un riesgo bajo en buena parte del sur de la provincia de Badajoz, mientras que el nivel moderado predomina en amplias zonas del centro y del norte de Extremadura. También aparecen algunos puntos con riesgo alto y muy alto en el noreste de la comunidad.

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La previsión refleja, además, un importante aumento del peligro para este martes, especialmente en el sur y el este de la provincia pacense, donde se alcanzarán niveles altos, muy altos e incluso extremos. El portal oficial del Infoex publica diariamente el mapa de riesgo elaborado con la información de la Aemet.