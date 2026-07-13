Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Incendios forestales

Tres medios aéreos combaten un incendio forestal en Burguillos del Cerro

El fuego, declarado este lunes por la tarde, mantiene movilizadas tres unidades de bomberos forestales y efectivos de la Diputación de Badajoz

Imagen de archivo de un incendio forestal.

Imagen de archivo de un incendio forestal. / Juntaex

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Alcázar

Laura Alcázar

Un incendio forestal declarado durante la tarde de este lunes ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de extinción en el término de Burguillos del Cerro, en Badajoz.

En las labores participan medios terrestres y aéreos del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz. El dispositivo desplegado está compuesto por dos unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, además de dos agentes del Medio Natural.

Desde el aire trabajan un helicóptero y dos aviones, que apoyan a los efectivos desplegados sobre el terreno para tratar de frenar el avance del fuego. El incendio continuaba en proceso de extinción en la última actualización difundida por el Plan Infoex.

Riesgo bajo este lunes

El fuego se ha originado en una jornada en la que Burguillos del Cerro aparece situado en una zona de riesgo bajo de incendios forestales, según el mapa elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología y difundido por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura.

El mapa correspondiente a este lunes muestra un riesgo bajo en buena parte del sur de la provincia de Badajoz, mientras que el nivel moderado predomina en amplias zonas del centro y del norte de Extremadura. También aparecen algunos puntos con riesgo alto y muy alto en el noreste de la comunidad.

Noticias relacionadas

La previsión refleja, además, un importante aumento del peligro para este martes, especialmente en el sur y el este de la provincia pacense, donde se alcanzarán niveles altos, muy altos e incluso extremos. El portal oficial del Infoex publica diariamente el mapa de riesgo elaborado con la información de la Aemet.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en la Ribera del Duero: el bodeguero de Dehesa de los Canónigos y su familia serán enterrados este miércoles
  2. Muere a los 64 años la exdirigiente socialista extremeña Ascensión Murillo
  3. El secretario general de la Consejería de Desregulación de Vox deja el cargo mes y medio después de su nombramiento
  4. Extremadura activa la tarjeta sanitaria virtual: qué cambia para ir al médico o a la farmacia
  5. Tres latidos para un mismo sueño hecho realidad en Almendralejo
  6. Los Premios Empresario Extremeño del Año reconocen el impulso de una economía en transformación
  7. Las 10 carreras de la UEx que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación
  8. El consejero de Desregulación tras la salida de su secretario general: 'Seguirá colaborando con nosotros

Tres medios aéreos combaten un incendio forestal en Burguillos del Cerro

Tres medios aéreos combaten un incendio forestal en Burguillos del Cerro

"Nóminas de un solo céntimo": los 57 empleados de los centros de transporte de Extremadura protestan ante la Junta por su situación límite

"Nóminas de un solo céntimo": los 57 empleados de los centros de transporte de Extremadura protestan ante la Junta por su situación límite

Margarita Robles entrega la Cruz al Mérito Militar a la madre de la sargento Débora Grau en Badajoz

Margarita Robles entrega la Cruz al Mérito Militar a la madre de la sargento Débora Grau en Badajoz

El PSOE exige el Debate de la Región aunque se retrase y el PP le acusa de querer tapar su "sucursal" extremeña de las cloacas

El PSOE exige el Debate de la Región aunque se retrase y el PP le acusa de querer tapar su "sucursal" extremeña de las cloacas

Los trabajadores que salvaron el teatro Romano de Medellín: "Las cámaras y los detectores avisaron de que el incendio llegaba"

Los trabajadores que salvaron el teatro Romano de Medellín: "Las cámaras y los detectores avisaron de que el incendio llegaba"

Extremadura movilizará más de 950 millones en su Plan de Vivienda 2026-2030, con ayudas al alquiler, rehabilitación y accesibilidad

Extremadura movilizará más de 950 millones en su Plan de Vivienda 2026-2030, con ayudas al alquiler, rehabilitación y accesibilidad

Cruz Roja alerta tras seis ahogamientos en Extremadura: "Jamás hay que entrar al agua"

Cruz Roja alerta tras seis ahogamientos en Extremadura: "Jamás hay que entrar al agua"

Unidas pide destinar a alquiler asequible los 50.000 euros de las oficinas antiocupación

Unidas pide destinar a alquiler asequible los 50.000 euros de las oficinas antiocupación
Tracking Pixel Contents