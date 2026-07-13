"Nóminas de un solo céntimo": los 57 empleados de los centros de transporte de Extremadura protestan ante la Junta por su situación límite

Los trabajadores afectados por los problemas de los centros de transporte de Extremadura han salido a la calle este lunes para reclamar una solución urgente a una situación que consideran ya insostenible: cinco meses sin cobrar sus nóminas, obligados a seguir acudiendo a sus puestos de trabajo y sin poder acceder al paro mientras no se resuelva su situación laboral. La protesta, convocada por CCOO, se ha celebrado ante la sede de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en Mérida para exigir responsabilidades tanto a la Junta como a la empresa adjudicataria, Copergy Ibérica.

El conflicto afecta a 57 empleados de diez centros de trabajo con gestión externalizada por la Administración regional. Son instalaciones vinculadas a los centros de transporte de la comunidad, donde la plantilla denuncia que continúa prestando servicio pese a acumular varios meses sin ingresos. Según CCOO, la mayoría de estos trabajadores, cerca del 90%, tiene alguna discapacidad y forma parte de un centro especial de empleo, lo que añade un componente especialmente sensible a una crisis que ya está impactando de lleno en la economía de las familias.

CCOO celebra una concentración para reclamar el pago de las nóminas de la plantilla de los centros de transporte de Extremadura / EUROPA PRESS

El secretario de Organización y Finanzas de Hábitat CCOO de Extremadura, Félix García, ha explicado durante la concentración que el sindicato se ha reunido "en reiteradas ocasiones" con la Junta, que les ha trasladado que está intentando romper el contrato con la empresa adjudicataria. Sin embargo, ha lamentado que el tiempo siga pasando sin una solución efectiva. "Después de cinco meses siguen en la misma situación y los trabajadores continúan sin cobrar", ha criticado.

Cinco meses sin nómina

La principal denuncia de la plantilla es que se encuentra atrapada en un bloqueo administrativo y empresarial. Según el sindicato, Copergy no paga, pero la Junta no ha culminado la resolución del contrato ni ha articulado todavía una salida que permita desbloquear los salarios. Esa situación deja a los trabajadores en una especie de limbo: deben seguir trabajando, no cobran y tampoco pueden acogerse a una prestación por desempleo.

"Los trabajadores no pueden cobrar por ninguna vía", ha resumido García, que responsabiliza al Ejecutivo regional de que el conflicto se esté prolongando durante meses. El representante sindical ha recordado que los empleados tienen que afrontar recibos, hipotecas, alquileres, alimentación y gastos básicos sin percibir sus nóminas. "Tienen que pagar recibos, comer y vivir", ha subrayado.

CCOO eleva el tono contra la empresa adjudicataria y habla de una gestión "nefasta" que, a su juicio, está llevando al límite a la plantilla y a sus familias. El sindicato recuerda que los problemas comenzaron ya en diciembre, cuando empezaron los retrasos en los pagos, y denuncia que los trabajadores han llegado a recibir nóminas de un solo céntimo, una situación que califican de humillante.

Manifestación el 23 de julio

El sindicato exige a la Junta que actúe como "responsable última" del servicio y fuerce una solución inmediata, pues entiende que la Administración no puede limitarse a esperar la llegada de otra empresa mientras los trabajadores acumulan nóminas impagadas.

Si no hay avances, el conflicto volverá a la calle en los próximos días. CCOO ha anunciado una manifestación el 23 de julio que partirá desde la plaza de toros de Mérida y finalizará ante la Asamblea de Extremadura, donde se celebrará una nueva concentración. El sindicato quiere elevar así la presión política sobre la Junta para que el problema no siga enquistado y para que los trabajadores puedan cobrar las nóminas que se les adeudan.

Resolución del contrato

El conflicto no es nuevo. La Junta de Extremadura informó a finales de junio de que había iniciado los primeros trámites del expediente de resolución del contrato de los diez centros de atención al transporte de la región, tras los "incumplimientos reiterados" de Copergy Ibérica, que habían derivado en impagos salariales y en la interrupción de varios servicios esenciales para los transportistas.

En respuesta a la protesta de CCOO, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha insistido en que se está negociando un convenio con asociaciones del sector para restablecer el servicio mientras se resuelve el contrato con Copergy, trámite pendiente del dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura.

En declaraciones recogidas por Efe, el consejero ha señalado que mientras llega la nueva licitación están negociando con las dos asociaciones del transporte para restablecer el servicio, en cuyo caso no sería necesario recurrir a una licitación de urgencia. Sobre los derechos laborales de los 56 trabajadores afectados inicialmente, ha apuntado que las asociaciones estudiarán si las asociaciones tendrían alguna obligación legal para subrogarlos, si bien Ramírez ha desvelado que alguno de los trabajadores ha resuelto ya unilateralmente su contrato por la vía judicial.