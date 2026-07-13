El pleno del CSN volverá a abordar este jueves la prórroga de Almaraz

El pleno del CSN volverá a reunirse este jueves con el dictamen sobre la solicitud de renovación hasta 2030 de la autorización de explotación para los dos reactores de Almaraz aún pendiente de votación. Fuentes del organismo supervisor han confirmado a este diario que el encuentro está ya programado para esa jornada y que esta cuestión se ha incluido finalmente en el orden del día.

La decisión sobre el futuro de la planta nuclear extremeña ya se incluyó en el orden del día del pleno anterior, que tuvo lugar hace ahora una semana, pero la votación fue aplazada a petición de uno de los consejeros. De acuerdo con el estatuto que rige el funcionamiento de este organismo, si el asunto vuelve a figurar en la agenda de temas a tratar, aún cabría una demora más, pero tendría que ser ya la última.

Trabajadores de la empresa Enusa inspeccionan los elementos depositados una de las piscinas de combustible gastado de Almaraz. / El Periódico

Decisión final del ministerio

La intención del CSN es dejar resuelta su posición sobre Almaraz antes de que llegue agosto. Luego será al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a quien le corresponda adoptar la decisión definitiva sobre la continuidad de Almaraz.

Fuentes del sector eléctrico consideran prácticamente seguro que el CSN emitirá un dictamen favorable sobre la prórroga. "De lo que existe bastante certeza es que cuando se renovó la autorización de Almaraz en 2020, a partir de la documentación presentada por la central en 2019, los estudios técnicos ya estaban elaborados para un periodo de diez años", explican estas fuentes, lo que facilitaría ahora el visto bueno.

Las empresas propietarias solicitaron entonces, por decisión propia y en cumplimiento del protocolo acordado con el Gobierno, que la autorización se extendiera únicamente hasta 2027 y 2028. Sin embargo, la documentación preparada por las empresas de ingeniería de Almaraz contemplaba un horizonte que llegaba hasta 2030, precisan. "Sería una sorpresa enorme que no hubiera un informe favorable y sin grandes objeciones antes de que termine el mes", aseguran.

Más incertidumbre existe sobre la decisión posterior del Ministerio para la Transición Ecológica. Las fuentes consultadas aseguran que el departamento que dirige la vicepresidenta tercera Sara Aagesen no ha ofrecido ninguna pista sobre su posición definitiva. "El Ministerio no suelta prenda. Durante todos estos meses se sabía que íbamos a llegar a este punto y que probablemente ocurriría en julio, pero no han dado ninguna indicación sobre lo que piensan hacer", señalan.