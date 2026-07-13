El PSOE exige el Debate de la Región aunque se retrase y el PP le acusa de querer tapar su "sucursal" extremeña de las cloacas

El Debate sobre el Estado de la Región ha vuelto a situarse este lunes en el centro del enfrentamiento político entre el PSOE y el PP de Extremadura. Los socialistas exigen a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que garantice su celebración durante 2026, aunque tenga que retrasarse, mientras que los populares les acusan de utilizar esta reclamación para desviar la atención de la supuesta "sucursal" extremeña de las denominadas cloacas socialistas.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha reclamado a Guardiola este lunes, en una comparecencia pública, que confirme públicamente que el principal debate de política general de la comunidad autónoma se celebrará antes de que termine el año. Los socialistas aceptan que la cita no tenga lugar en julio, pero rechazan que la Junta pueda aplazarla de manera indefinida o prescindir de ella durante todo el ejercicio.

"Si no puede convocarse en julio, que se haga en septiembre o cuando corresponda, pero Extremadura no puede quedarse sin el principal instrumento de control parlamentario y de rendición de cuentas del Gobierno", ha afirmado González Andrade durante una rueda de prensa en la sede regional del partido.

El PSOE considera que Guardiola debe comparecer ante la Asamblea para explicar la situación de la dependencia, el aumento del abandono escolar, los problemas del transporte, la falta de ayudas al sector de la cereza y los conflictos laborales que afectan a distintos colectivos de la comunidad autónoma.

"Una presidenta no puede esconderse cuando los problemas se acumulan. Debe rendir cuentas y explicar cuál es su proyecto para Extremadura", ha señalado el portavoz socialista.

El PP habla de "ajuste de cuentas"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha respondido acusando al PSOE de querer convertir el Debate sobre el Estado de la Región en un "ajuste de cuentas" político. Según el dirigente popular, los socialistas pretenden recuperar ahora un debate que no dieron durante la investidura de Guardiola debido a la ausencia de su entonces secretario general. "Quizás pretenden suplir la ausencia de su secretario general en el debate de investidura de la presidenta y ahora quieren convertir el Estado de la Región en un ajuste de cuentas político", ha asegurado.

Núñez ha defendido que una investidura "no se reescribe meses después" y ha acusado al PSOE de transformar una "circunstancia excepcional" en el "gran teatro político del verano". También ha reprochado a los socialistas que reclamen esta cita en Extremadura mientras, según ha señalado, Pedro Sánchez solo ha participado en un Debate sobre el Estado de la Nación durante sus años como presidente del Gobierno.

"No se puede exigir una cosa en Extremadura y justificar exactamente la contraria en España", ha manifestado.

La supuesta "sucursal" extremeña

El PP ha relacionado este lunes a la ofensiva socialista por el debate regional recordando la declaración judicial del empresario y expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra, quien, según los populares, habría relatado conversaciones con la exmilitante socialista Leire Díez para obtener información contra jueces, fiscales y dirigentes del PP.

Núñez ha asegurado que esas conversaciones se habrían producido en un "piso franco del Partido Socialista de Madrid" y ha pedido al PSOE extremeño que aclare su relación con unos hechos que, a su juicio, vuelven a situar a Badajoz en el centro de una investigación de "enorme gravedad". "Como las redes de tuberías van bajo tierra, no sabemos hacia dónde nos llevará la fontanería del Partido Socialista", ha afirmado.

El portavoz popular ha respondido además a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, quien había cuestionado qué relación podía tener el PSOE extremeño con las declaraciones de Joaquín Parra. Núñez ha sostenido que basta con "unir los puntos", al considerar que en la investigación aparece la Diputación de Badajoz, institución que estuvo presidida por el anterior secretario general de los socialistas extremeños.

Los populares han exigido al PSOE que explique si existió una supuesta "agencia de favores" vinculada al entorno de Pedro Sánchez y si esta pudo tener una "sucursal" en Extremadura. "Ha llegado el momento de decidir si condenan estas actuaciones o van a seguir instalados en el silencio cómplice, si están del lado de las explicaciones o del encubrimiento político", ha señalado Núñez.

Choque por la dependencia

Además del debate regional, el PSOE ha acusado a Guardiola de rechazar un incremento de la financiación estatal para la dependencia siguiendo las directrices del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

González Andrade ha recordado que tanto la Consejería de Salud y Servicios Sociales como el Grupo Parlamentario Popular habían defendido anteriormente que el Gobierno central elevara hasta el 50% su aportación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Sin embargo, según los socialistas, el PP rechaza ahora esa misma medida.

"Lo que tiene que explicar la señora Guardiola es por qué antes pedía más financiación y ahora dice no cuando esos recursos llegan. Debe aclarar si gobierna pensando en los extremeños o si simplemente está siguiendo las órdenes de Feijóo", ha afirmado.

En este sentido, el portavoz ha subrayado que durante el primer semestre de 2026 han fallecido en Extremadura 805 personas mientras esperaban recibir una prestación o un servicio reconocido por la Ley de Dependencia. También ha recordado que en 2025 murieron 1.313 extremeños mientras se encontraban en esa situación.

Según los datos aportados por el PSOE, el porcentaje de personas pendientes de atención alcanza en Extremadura el 14%, tres puntos por encima de la media nacional. González Andrade ha añadido que el aumento de financiación planteado por el Gobierno de España permitiría reducir en torno a un 59% las listas de espera y beneficiar a unas 2.800 personas.

Financiación autonómica

El PP también se ha referido a la reunión del comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para este martes.

Núñez ha respaldado la posición que defenderá la Junta de Extremadura, contraria a la propuesta conocida para reformar el sistema de financiación autonómica. El portavoz popular ha considerado que sería una "mala noticia" que el modelo saliera adelante con el apoyo de una sola comunidad autónoma y ha calificado la propuesta de "totalmente injusta" para Extremadura.