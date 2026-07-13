Los 17 pueblos de Extremadura que reciben hasta 250.000 euros para terminar sus residencias de mayores

La Junta de Extremadura ha concedido 4,8 millones de euros a 45 entidades locales para ampliar y mejorar los recursos destinados a personas mayores y dependientes. Las subvenciones permitirán terminar obras pendientes en residencias y centros de día, crear nuevas plazas y adquirir vehículos, maquinaria y equipamiento con los que prestar cuidados a quienes desean continuar viviendo en sus domicilios.

La resolución del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), publicada en el Diario Oficial de Extremadura, divide el dinero en dos grandes líneas. La primera concentra 3,8 millones de euros y beneficia a 17 municipios, mientras que la segunda reparte 998.678,22 euros entre otras 28 entidades locales.

Mayores dependientes en una residencia. / EL PERIÓDICO

La convocatoria partía de un crédito máximo de 6,15 millones de euros, de modo que la cantidad finalmente concedida representa cerca del 79% de los fondos inicialmente disponibles. La partida para las obras se ha ejecutado en torno al 93%: las bases reservaban 4,15 millones, financiados mediante el programa Feder 2021-2027.

Nuevas plazas

El objetivo de estas ayudas es finalizar construcciones que habían quedado inacabadas, reformar o adaptar centros residenciales, centros de día y centros de noche de titularidad municipal y comprar el mobiliario necesario para ponerlos en funcionamiento. La condición fundamental es que las actuaciones permitan crear nuevas plazas residenciales para personas en situación de dependencia.

Cada ayuntamiento podía recibir hasta 250.000 euros, con una financiación máxima del 100% del coste solicitado cuando los precios se ajusten a las referencias de construcción de la Junta y al mercado. Las actuaciones podrán ejecutarse hasta el 30 de septiembre de 2027. El primer pago, equivalente al 50% de la ayuda concedida, se realiza tras dictarse la resolución.

Para seleccionar los proyectos, el Sepad ha tenido en cuenta el porcentaje de habitantes mayores de 65 años de cada municipio, el número de plazas residenciales de las que dispone actualmente el centro y el índice de sobreenvejecimiento. Obtienen una mayor puntuación las localidades donde más del 26% de la población supera los 65 años, aquellas cuyos centros no cuentan todavía con plazas para dependientes y las que presentan un índice de sobreenvejecimiento igual o superior al 20%.

Los municipios beneficiados

De los ayuntamientos beneficiarios, 13 pertenecen a la provincia de Cáceres y cuatro a la de Badajoz. Nueve municipios reciben el máximo de 250.000 euros previsto en la convocatoria. Son Puerto de Santa Cruz, Holguera, Garganta la Olla, Cedillo, Torremocha y La Granja, en la provincia de Cáceres; además de Granja de Torrehermosa, Medina de las Torres y Siruela, en Badajoz.

En el caso de Puerto de Santa Cruz, la inversión total prevista asciende a 355.334 euros, mientras que La Granja plantea una actuación valorada en 394.696 euros. En ambos casos, el DOE precisa que la cantidad concedida queda limitada al máximo establecido en las bases.

Cedillo presenta el proyecto de mayor presupuesto entre los seleccionados, con una inversión total de 1,12 millones de euros, aunque la subvención se limita igualmente a 250.000 euros. Le siguen Garganta la Olla, con una actuación valorada en 740.684 euros, y Torremocha, cuyo proyecto alcanza los 716.744 euros.

Lucía Feijoo Viera

Además de las nueve localidades que reciben la cuantía máxima, Casas del Castañar obtiene 201.642,68 euros; Valverde de la Vera, 249.251 euros; Casares de las Hurdes, 249.140,93 euros; Albalá, 249.157 euros; Madrigalejo, 173.106,49 euros; Navezuelas, 162.150,95 euros; y Torrequemada, 78.230,05 euros. En la provincia de Badajoz, Valencia del Ventoso completa la relación de beneficiarios con una ayuda de 245.735,22 euros.

Inversión superior a 6,8 millones

En conjunto, los 17 ayuntamientos han presentado actuaciones con una inversión total superior a los 6,8 millones de euros. La aportación concedida por el Sepad cubrirá algo más de la mitad de esa cantidad, debido al límite de 250.000 euros y a la exclusión de algunos gastos que no cumplen los requisitos de la convocatoria.

El DOE señala, por ejemplo, que la subvención concedida a Madrigalejo se reduce tras excluir determinados bienes considerados no elegibles. En Valencia del Ventoso quedan fuera gastos relacionados con la redacción del proyecto, mientras que Puerto de Santa Cruz y La Granja ven limitada la ayuda por superar sus solicitudes el máximo subvencionable.

Puerto de Santa Cruz, Holguera, Torrequemada, Garganta la Olla, Madrigalejo y Granja de Torrehermosa han obtenido la puntuación más alta del proceso, con 70 puntos. Cedillo, Casas del Castañar y Albalá alcanzan 60, mientras que el resto de las localidades seleccionadas suma 50 puntos.