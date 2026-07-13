Los trabajadores que salvaron el teatro Romano de Medellín: "Las cámaras y los detectores avisaron de que el incendio llegaba"

Antonio Monge no quiere ser protagonista. Cuando se le pregunta por lo ocurrido durante la madrugada del domingo en Medellín, en el que un incendio arrasó con parte del cerro del castillo, resta importancia a una actuación que pudo resultar decisiva para evitar daños en el Teatro Romano.

«Lo que hice fue simplemente actuar como creo que debía hacerlo cualquier persona. En ese momento no actué como trabajador, sino como un ciudadano más que quiere a su pueblo y que intentó ayudar», asegura este vecino y trabajador del Ayuntamiento.

Fue el primero en llegar al recinto arqueológico cuando el incendio que avanzaba por el cerro del castillo alcanzó el entorno del monumento. La alerta partió de los sistemas de seguridad del propio yacimiento. Las cámaras y los detectores de intrusión avisaron a Santiago Guerra, actual director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y estrechamente vinculado durante años al conjunto arqueológico de Medellín.

«Las cámaras y los detectores de intrusión del yacimiento me avisaron de que el incendio llegaba al entorno del Teatro Romano. Avisé a Antonio Monge, subió, abrió las instalaciones y evitó con los extintores que prendieran las maderas», relata Guerra, que también acudió al lugar y colaboró durante la intervención.

Contención de las llamas

Las llamas habían alcanzado una plantación de romero próxima a las gradas y amenazaban las pasarelas y otras estructuras de madera. Monge consiguió contenerlas y ganar unos minutos fundamentales hasta el despliegue de los servicios de emergencia.

Guerra considera que no se trata de una actuación aislada. «Gracias una vez más a su intervención decisiva no ardió el monumento», afirma antes de reclamar para él un reconocimiento público: «A Antonio Monge Chaparro hay que hacerle hijo predilecto o ponerle una estatua por salvar tantas y tantas veces el patrimonio histórico de Medellín».

Monge, sin embargo, prefiere alejarse de ese reconocimiento. «No me gustaría darle más repercusión ni protagonismo al asunto. Prefiero que todo quede ahí», señala.

Después comenzó una extinción especialmente complicada, con dos frentes activos, fuertes pendientes, peñascos y remolinos de viento provocados por la orografía. En el operativo participaron el Plan Infoex, bomberos forestales de Don Benito, bomberos del CPEI, Guardia Civil, Protección Civil, servicios municipales y personal de Arqueología de la Junta.

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La coordinación permitió controlar el incendio sin daños personales ni afecciones relevantes en los monumentos. El PSOE de Medellín ha reclamado este lunes la limpieza urgente de los solares situados alrededor del cerro, mientras se investiga la posibilidad de que el fuego fuera intencionado.

Fuente: La Crónica de Badajoz