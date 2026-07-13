Pepe Viyuela estrena en Mérida 'Timón de Atenas', una comedia dramática sobre la traición y el poder

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se adentra esta semana en una comedia dramática con la representación del mito de 'Timón de Atenas'. Este relato, que se estrenará el miércoles de 15 de julio en el Teatro Romano de Mérida, contará de manera satírica e irónica las reflexiones más profundas de la condición humana, de la amistad, de la traición, del poder y de la ambición de la obra de William Shakespeare.

El espectáculo, con un texto original escrito por William Shakespeare rondando 1600 y considerado comúnmente como un trabajo incompleto o multiautoral, con una versión de Joaquín Hinojosa, está dirigido por el dramaturgo Hernán Gené y protagonizado por el actor Pepe Viyuela. La representación podrá verse hasta el domingo, 19 de julio, con funciones que darán comienzo a las 22.45 horas.

'Timón de Atenas'. / JAVIER CINTAS

Un ambiente ideal

Para Pepe Viyuela, que representa a Timón, volver a Mérida lo define como "estar pletórico de alegría" con un equipo de trabajo que le ha garantizado "un ambiente ideal". Además, admite que este era uno de los textos que nunca había leído pero que es una función que tiene "muchas cosas que contarnos", pues habla de una "monetización" de la amistad y de los afectos que ya tenían cabida en la época clásica griega, pasando por la del autor y que está presente "en el mundo de hoy".

Esta representación, el actor la califica como una que nos invita a "bucear" en lo realmente interesante de la vida, el cariño, el afecto y la cercanía de nuestros seres queridos. Asimismo, destaca que para los creadores de la obra, es un trabajo que marcará "un antes y un después" en su vida, y que llevará una parte de Timón con él para siempre, "para reflexionar y para sentir".

También para el director, Hernán Genés, crear esta obra "poco representada de Shakespeare" ha sido, lo que califica, como un "viaje estupendo con el equipo" y que el público se va a adentrar en un mundo inesperado de reflexión profunda, oscura y dolorosa.

Reparto

El montaje cuenta con reconocidas caras del mundo actoral, con Pepe Viyuela protagonizando a Timón, hasta Tomás Pozzi, Esther Acevedo, Beatriz Melgares, Samuel Viyuela, Miguel Uribe y Pepa Zaragoza, que según han desvelado en la rueda de prensa, celebrada este lunes, menos el personaje principal, todos hacen muchos personajes en una misma función. "Un universo hermoso para un actor transitar tantas vidas y tantas formas distintas de interpretar", comentaba Pozzi. De igual manera, Pepa Zaragoza agradece al equipo de vestuario y caracterización su trabajo, ya que admite, que es "imposible hacer de tantos personajes sino hay un apoyo detrás artístico y técnico".

El camino a la soledad

'Timón de Atenas', propone la historia de un personaje rico y popular que agasaja y ayuda a sus amigos ignorando las recomendaciones de sus asesores financieros y que por ende acaba cayendo en ruina por lo que sus amigos le dan la espalda. Dejando la ciudad de Atenas entre maldiciones contra la humanidad, acaba convirtiéndose en un ser ermitaño que emprende un viaje hacia el otro extremo de la condición humana.

Por último, Jesús Cimarro, director del festival, ha destacado la importancia de la asistencia del público joven al teatro y la reivindicación de este festival como europeo que "traspasa fronteras". Así como el compromiso de este por seguir apostando por espectáculos que "recuperen los grandes textos universales y acerque al público de hoy a una mirada plenamente contemporánea".

Sumado a ello, ha agradecido la asistencia de más de 7.000 espectadores a la representación, que concluyó el domingo 12 de julio, 'Electra Jonda'.