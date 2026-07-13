Los trenes de Media Distancia entre Extremadura y Madrid acabarán en Leganés durante seis días

Las obras que Adif desarrolla en la estación de Atocha modificarán durante seis días la llegada y salida de los trenes de Media Distancia que comunican Extremadura con Madrid, que tendrán en Leganés su terminal provisional entre el 17 y el 22 de julio. Durante ese periodo, los viajeros con origen o destino en Atocha deberán completar el trayecto entre ambas estaciones mediante la línea C5 de Cercanías, para la que podrán utilizar el mismo billete con el que hayan viajado desde o hacia la región.

El enlace no requerirá la compra de un nuevo título de transporte, aunque los pasajeros deberán tener en cuenta el tiempo necesario para efectuar el transbordo. Adif ha advertido, además, de que las obras reducirán la frecuencia de paso de la C5 y de otras líneas de Cercanías entre los días que dura la medida. Por otro lado, la modificación no afectará a los servicios de Larga Distancia, por lo que los trenes Alvia entre Extremadura y Madrid mantendrán su paso por Atocha y continuarán operando en la estación indicada en los billetes.

Más viajes por carretera entre Zafra y Sevilla

Renfe ampliará también a los días laborables el plan alternativo de transporte que se venía aplicando durante los fines de semana entre Zafra y Sevilla, debido a la continuación de las obras de Adif en la línea Mérida-Los Rosales.

Los servicios afectados combinarán el viaje en tren con un tramo por carretera, cuya extensión aparecerá detallada al seleccionar el recorrido en la página de Renfe o en las máquinas de autoventa.

La compañía informará de estos cambios mediante avisos en la web de Renfe y en sus puntos de venta, donde se indicará si parte del desplazamiento deberá realizarse en Cercanías o mediante el transporte alternativo habilitado por carretera.

Renfe recomienda comprobar las condiciones asociadas a cada tren antes de iniciar el viaje, especialmente en los desplazamientos con enlaces posteriores en Madrid o Sevilla.

Una obra de 56 millones para ganar capacidad

La alteración coincide con la fase final de la transformación de Atocha Cercanías, un proyecto en el que Adif ha movilizado una inversión global cercana a los 56 millones de euros para reorganizar las vías y mejorar el funcionamiento de una de las estaciones con mayor tráfico ferroviario de España.

El nuevo esquema permitirá repartir de otra manera las circulaciones entre los túneles de Recoletos, Sol y Embajadores. El objetivo es aumentar la capacidad, facilitar el movimiento de los trenes entre las distintas vías y reducir el impacto de las incidencias sobre el conjunto del servicio.

Una parte esencial de los trabajos consiste en conectar los túneles de Sol y Embajadores y adaptar las vías, los andenes y los sistemas de señalización a la nueva configuración. Al tratarse de actuaciones sobre infraestructuras que continúan en servicio, Adif considera necesario limitar temporalmente determinadas circulaciones.