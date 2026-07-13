Último día para optar a las becas de la UEx: 1.500 euros para estudiar fuera de Europa

La Universidad de Extremadura vuelve a abrir una vía de movilidad internacional para su estudiantado más allá del marco europeo. El programa Becas Internacionales Santander-UEx 2026 ofrece 20 ayudas económicas para cursar un semestre académico en universidades de América Latina y Asia, dentro de la estrategia de internacionalización de la institución extremeña.

México concentrará 10 plazas y Colombia cuatro, mientras que Argentina, Chile y China dispondrán de dos cada uno. En el caso mexicano, las ayudas se reparten entre la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad del Valle de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El anexo de destinos incorpora además otras universidades en modalidad de beca cero, especialmente en México, que permite participar en la movilidad sin recibir una de las 20 ayudas económicas, pero con reconocimiento académico en la UEx de los estudios superados en destino.

Una ayuda de 1.500 euros

Cada beca tendrá una dotación de 1.500 euros, con independencia del país elegido. La ayuda está destinada a contribuir a los gastos vinculados a la movilidad, como desplazamiento, seguro de viaje, manutención o alojamiento.

Las estancias serán de un semestre académico y deberán desarrollarse entre enero y agosto de 2027, de acuerdo con el calendario de cada universidad de destino. En cualquier caso, el inicio de la movilidad tendrá que producirse antes de que finalice marzo de 2027.

La convocatoria también establece que las ayudas serán compatibles con otras becas o formas de financiación a las que pueda acceder el estudiante. El abono quedará condicionado a la presentación del certificado de llegada firmado, fechado y sellado por la universidad de acogida.

Quién puede solicitarla

Podrán concurrir estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura que cursen estudios de grado o máster. En el caso de los grados, la convocatoria exige haber obtenido al menos la mitad de los créditos de la titulación o haber superado los dos primeros cursos a la fecha de finalización del plazo de solicitudes.

Para el estudiantado de máster se tendrá en cuenta la nota media de la titulación que da acceso al programa, y la concesión de la ayuda quedará supeditada a la admisión en el máster correspondiente. Los alumnos de grado deberán matricularse, con carácter general, de un mínimo de 30 créditos vinculados a la movilidad, aunque se prevén excepciones si les resta una carga menor para terminar los estudios. En máster, el mínimo será de 18 créditos.

Solicitudes hasta el 13 de julio

El plazo para presentar solicitudes permanece abierto hasta las 14.00 horas de este lunes. El procedimiento se inicia con la cumplimentación del formulario online disponible en la página web del Secretariado de Relaciones Internacionales de la UEx. Después, el documento deberá descargarse, firmarse y presentarse en el Registro General de la Universidad de Extremadura o por cualquiera de las vías previstas en la legislación administrativa.

Los aspirantes podrán solicitar hasta un máximo de tres destinos diferentes. Para cada uno de ellos tendrán que aportar una propuesta preliminar de estudios, además de una carta de motivación en la que expongan las razones académicas para realizar la movilidad internacional.

Selección por expediente y proyecto académico

La valoración de las solicitudes corresponderá a las comisiones de programas de movilidad de cada centro. El baremo tendrá en cuenta la nota media del expediente académico, los créditos superados en primera convocatoria, el acuerdo provisional de estudios y la carta de motivación.

Una vez baremadas las candidaturas, el Secretariado de Relaciones Internacionales elaborará un listado único ordenado por puntuación. Las ayudas económicas se asignarán a los 20 primeros estudiantes, con al menos una beca para cada centro de la UEx en destinos prioritarios y un máximo de cuatro estudiantes por universidad socia.

La resolución provisional de personas seleccionadas se publicará en la web de Relaciones Internacionales antes del 31 de julio. A partir de ahí, la movilidad quedará condicionada a la aceptación de la beca, a la aprobación de una propuesta de estudios factible, y a la admisión final por parte de la universidad de destino.