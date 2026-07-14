Más de 24.000 admitidos optan a las vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura

Las pruebas selectivas para cubrir vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura suman 24.277 admisiones en las categorías cuyas listas provisionales han sido publicadas este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La cifra no equivale necesariamente al mismo número de personas, ya que un aspirante puede haber solicitado participar en más de una categoría y, por tanto, aparecer en varios listados.

Las resoluciones corresponden a los procesos convocados en diciembre de 2024 y diciembre de 2025 y completan la publicación realizada el pasado abril para las categorías de educador, titulado de grado medio en la especialidad ATS-DUE, auxiliar de enfermería y cocinero. Del total conocido ahora, 23.924 admisiones pertenecen al turno general y otras 353 al proceso reservado para personas con discapacidad intelectual.

Ordenanza es la categoría que reúne más aspirantes, con 6.259 admisiones, seguida de camarero-limpiador, con 4.652; ATE-cuidador, con 3.326; ayudante de cocina, con 2.646; peón especializado agrícola, con 2.014, y técnico en Educación Infantil, con 1.505.

Las categorías más numerosas

Por debajo del millar se encuentran terapeuta ocupacional, con 565 admitidos; oficial de primera de mantenimiento, con 379; oficial de segunda de mantenimiento y trabajo social, con 350 en cada categoría; oficial de primera conductor, con 266; peón especializado general, con 262; psicología, con 261; fisioterapeuta, con 235, y oficial de segunda conductor, con 234.

Los listados recogen también 182 admisiones en operador de demanda-respuesta, 158 en mecánico, 142 en oficial de conservación de carreteras, 83 en bombero forestal coordinador, 53 en intérprete de lengua de signos y dos en capataz.

En las pruebas reservadas para personas con discapacidad intelectual han sido admitidos provisionalmente 240 aspirantes en la categoría de ordenanza y 113 en la de camarero-limpiador, lo que supone un total de 353 admisiones en este proceso específico.

Diez días para subsanar errores

Las listas provisionales pueden consultarse desde este martes en el buscador de empleo público de la Junta de Extremadura y en el Portal del Candidato. También estarán disponibles durante el periodo de reclamaciones en las Oficinas de Asistencia General a la Ciudadanía.

Las personas excluidas disponen de diez días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o presentar una reclamación. En ese mismo plazo podrán solicitar la corrección de posibles errores en sus datos personales.

Quienes presentaron su solicitud entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2026 deberán realizar la subsanación obligatoriamente a través del Portal del Candidato. Los aspirantes inscritos entre el 16 de enero y el 12 de febrero de 2025 podrán utilizar ese portal o presentar el modelo incluido en la resolución mediante los registros habilitados, con las excepciones previstas para la falta de firma o el impago de la tasa.

La fecha, la hora y el lugar de celebración de los ejercicios todavía no han sido anunciados. Función Pública los determinará en la resolución que apruebe las listas definitivas de personas admitidas y excluidas.

Más de 1.100 plazas de personal laboral

Los procesos corresponden a las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023 y reúnen un total de 1.163 plazas de personal laboral de la Junta de Extremadura. De ellas, 864 pertenecen a las ofertas de 2022 y 2023 y se acumularon a las 299 que ya habían sido convocadas con cargo a la oferta de 2021.

La selección se realizará mediante concurso-oposición, con un ejercicio tipo test y una fase de valoración de los servicios prestados. Las personas que superen la fase de oposición podrán formar parte de las correspondientes listas de espera.