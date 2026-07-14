Más de 86.000 dosis nasales llevarán la vacunación contra la gripe a los colegios extremeños a partir del próximo curso

La vacunación contra la gripe llegará a los colegios extremeños a partir del próximo curso. La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha anunciado este martes que el Ejecutivo autonómico ofrecerá por primera vez esta inmunización en los centros educativos al alumnado de Educación Infantil y Primaria, mediante una vacuna intranasal que se administrará durante el horario escolar.

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud la compra de 86.600 dosis de la vacuna antigripal intranasal, con una inversión de 1.924.598,40 euros. Según ha explicado Manzano, el suministro permitirá cubrir las campañas correspondientes a los cursos 2026-2027 y 2027-2028.

"Extremadura vacunará de la gripe por primera vez en los colegios a todos los niños de Infantil y Primaria", ha destacado la portavoz tras la reunión del Ejecutivo regional. La Junta pretende ofrecer la campaña en todos los centros educativos de la comunidad para facilitar el acceso a la inmunización y ampliar su alcance entre la población infantil.

La vacuna se administrará por la nariz y no mediante una inyección, una fórmula que, según Manzano, resultará más cómoda para los menores y para sus familias. "Pueden estar tranquilas sabiendo que sus hijos van a ser vacunados en sus colegios y que lo van a hacer, además, en horario escolar", ha señalado.

La portavoz ha defendido que este modelo permitirá que la inmunización llegue a una mayor parte de los menores. "Así nos aseguramos de que llegue a toda la población infantil", ha añadido.

Menos contagios y hospitalizaciones

La Junta considera que la vacunación infantil es fundamental para reducir las tasas de incidencia de la gripe, las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas a la enfermedad. La inmunización de los menores también contribuye a disminuir la circulación comunitaria del virus.

Manzano ha subrayado que la campaña no solo beneficiará a los niños, sino que tendrá un impacto directo en la protección de los grupos más vulnerables, especialmente las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

La información oficial del Consejo de Gobierno señala que la vacuna intranasal se ha consolidado como una herramienta especialmente adecuada en las estrategias de inmunización infantil, tanto por su facilidad de administración como por sus efectos sobre la transmisión del virus.

La vacunación contra la gripe en los colegios ya había sido anunciada por el Gobierno extremeño. La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, avanzó en la Asamblea que las campañas de inmunización regresarían a las aulas a partir de 2027.

Posteriormente, la presidenta de la Junta, María Guardiola, concretó que la vacuna intranasal se administraría en los propios centros educativos a los menores de entre seis y once años, con el objetivo de abarcar toda la etapa de Educación Primaria.

La decisión adoptada este martes concreta ahora el presupuesto y el número de dosis que permitirán desplegar la campaña durante los dos próximos cursos. En la campaña anterior, la Junta ya había ampliado la vacunación intranasal a los niños de entre dos y seis años.

Obras en la sede central del SES

El Consejo de Gobierno también ha autorizado una inversión de 213.000 euros para ejecutar obras en el edificio que alberga los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud en Mérida.

La actuación permitirá modernizar el sistema de protección contra incendios de unas instalaciones que, según ha explicado Manzano, no habían sido reformadas en este ámbito desde su construcción.

La portavoz ha señalado que estas mejoras permitirán disponer de unas instalaciones más seguras y prestar un servicio más eficaz desde la sede central del organismo sanitario.