La Bonoloto reparte este lunes cuatro premios de más de 35.000 euros

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes 13 de julio dejó cuatro boletos premiados de segunda categoría, cada uno de ellos con una recompensa de 35.430,90 euros. Ningún participante consiguió acertar los seis números de la combinación ganadora.

Esta ausencia de acertantes de primera categoría permitió generar un bote con el que un único ganador podría llevarse un millón de euros en el próximo sorteo.

Cuatro premios de segunda categoría

Los cuatro boletos que acertaron cinco números y el complementario se validaron en administraciones de lotería de Carcaixent, en Valencia; Pontevedra; Madrid; y Getafe.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 21, 24, 25, 26, 41 y 46. El número complementario fue el 32 y el reintegro correspondió al 5.

Además, se contabilizaron 63 acertantes de tercera categoría, con cinco números, que recibirán un premio de 1.124,79 euros cada uno. Otros 3.789 boletos lograron cuatro aciertos, premiados con 28,05 euros, mientras que 74.188 participantes obtuvieron cuatro euros por acertar tres números.

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La recaudación total del sorteo ascendió a 2.234.155,50 euros