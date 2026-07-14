La caza de perdiz con reclamo ya es Bien de Interés Cultural en Extremadura

La caza de perdiz con reclamo ha sido declarada Bien de Interés Cultural (BIC), con carácter de Patrimonio Cultural Inmaterial, en Extremadura. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que reconoce el arraigo histórico, social y etnológico de una práctica cinegética transmitida durante generaciones en la comunidad autónoma.

La iniciativa fue presentada por la Federación Extremeña de Caza a comienzos de 2025 y culmina ahora con la aprobación definitiva por parte del Ejecutivo regional. "Reconocemos una práctica con un profundo arraigo histórico y social", ha destacado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, quien ha señalado que esta tradición, conocida también como caza con perdigón, "se ha mantenido viva generación tras generación en nuestra comunidad autónoma".

La declaración considera que esta modalidad trasciende la actividad recreativa y constituye una tradición con una elevada representatividad social, especialmente en los cotos locales gestionados por sociedades de cazadores. Su práctica exige un conocimiento detallado de la perdiz roja, sus ciclos reproductivos, sus ritmos naturales y las distintas formas de canto. Estos saberes se han transmitido tradicionalmente de manera oral y mediante la observación y el aprendizaje directo entre generaciones.

Una relación que dura todo el año

La modalidad se basa en la utilización de una perdiz macho como reclamo para atraer a otros ejemplares durante la época de celo. Sin embargo, el proceso no se limita a la jornada de caza, sino que incluye el cuidado del ave durante todo el año, su alimentación, su selección y su preparación para el momento del lance.

La Junta destaca la relación "íntima y prolongada" que se establece entre el cazador y la perdiz, tanto en el ámbito doméstico, a través de los terreros y jaulones, como en el campo durante la actividad cinegética.

Este vínculo ha dado lugar a unos conocimientos específicos sobre el comportamiento del animal, la interpretación de su canto y la manera de sincronizar su actividad con la de las perdices silvestres.

La práctica cuenta, además, con numerosos elementos patrimoniales asociados. Entre ellos sobresalen las jaulas de reclamo, fabricadas tradicionalmente en madera o metal, los terreros destinados al cuidado de las aves y los puestos o reposteros, algunos de ellos construidos históricamente con piedra seca.

También ha generado un vocabulario cinegético propio, utilizado para describir los cantos, los movimientos de las aves y los diferentes momentos del lance. Este léxico especializado constituye, según el decreto, una pieza esencial para transmitir los conocimientos y reforzar la identidad del colectivo que mantiene viva esta tradición.

Ayudas para vacunar al ganado ovino

El Consejo de Gobierno también ha aprobado definitivamente el decreto de ayudas para fomentar la vacunación voluntaria de ovejas frente a la lengua azul, una medida que ya había sido anunciada por la Junta y que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros.

La convocatoria permitirá subvencionar las vacunas adquiridas y administradas directamente por los titulares de explotaciones ovinas ante la actual insuficiencia de lotes públicos. Las ayudas tendrán carácter retroactivo y el Ejecutivo calcula que permitirán financiar unas 300.000 dosis.

Podrán beneficiarse las explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas, Identificación y Trazabilidad Animal de Extremadura (Badigex). La cuantía será de 1,13 euros por dosis para el serotipo 1; dos euros para el serotipo 3; 0,64 euros para el serotipo 4; y 0,61 euros para el serotipo 8.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma Arado desde el día siguiente a la entrada en vigor del decreto y hasta el 30 de septiembre de 2026. La medida será transitoria hasta la llegada de la compra habitual de vacunas de la Junta, prevista para finales de agosto.