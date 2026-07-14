Cotrina expresa el respeto del PSOE extremeño a la sentencia y defiende el derecho de los condenados a recurrir

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha manifestado este martes el "máximo respeto" de su partido a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz en el caso relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Al mismo tiempo, ha defendido el derecho de las personas condenadas a continuar ejerciendo su defensa mediante los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Durante una atención a los medios de comunicación tras conocerse el fallo, Cotrina ha reiterado el compromiso de los socialistas extremeños con el respeto a las resoluciones de los tribunales, la independencia judicial y el Estado de Derecho.

"Mostramos nuestro máximo respeto a la justicia, nuestro absoluto respeto a las sentencias judiciales y, como demócrata y defensor del Estado de Derecho, he confiado siempre en la independencia del poder judicial y así voy a seguir haciéndolo hasta el final", ha afirmado.

El dirigente socialista ha explicado que ha comparecido para trasladar una posición "clara, honesta y transparente" sobre un asunto que afecta a personas que han desempeñado responsabilidades institucionales en representación del PSOE. En este sentido, ha defendido una forma de hacer política alejada de "las exageraciones" y del "y tú más".

Afectado

Cotrina ha reconocido también el impacto personal que le ha causado la resolución judicial debido a la relación que mantiene con algunos de los afectados. "Comparezco afectado porque tengo aprecio personal a los compañeros y compañeras que se han visto afectados por esta sentencia", ha señalado.

No obstante, ha recordado que la resolución de la Audiencia Provincial no pone fin al procedimiento judicial y ha reclamado que se respeten plenamente las garantías procesales. Según ha explicado, varios de los condenados ya le han trasladado su intención de recurrir el fallo.

"Reclamo también el derecho de nuestros compañeros y compañeras a seguir ejerciendo su derecho de defensa a través de todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. Hasta que el procedimiento se resuelva definitivamente, el Estado de Derecho debe ser garantista y así lo vamos a exigir siempre", ha indicado.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha expresado su confianza en que las próximas instancias judiciales permitan a los afectados defender su posición. Asimismo, ha insistido en que el partido mantendrá el mismo respeto tanto hacia las decisiones de los tribunales como hacia el ejercicio de los derechos que asisten a todas las partes durante el proceso.