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Está en fase de extinción

Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Badajoz

Una unidad de bomberos forestales terrestres y un agente del medio natural permanecen sobre el terreno

Incendio en Badajoz

Incendio en Badajoz

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E. P. E.

Un incendio forestal declarado en la mediodía de este martes en Badajoz ha obligado al Plan Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad por posibilidad de afección a viviendas aisladas. Sobre las 16.00 horas se ha desactivado el aviso ya que el dispositivo formado por medios terrestres y aéreos ha conseguido estabilizar el fuego.

Concretamente, han trabajado en la zona una helitransportada, una unidad de bomberos forestales terrestres y un agente del medio natural. Los dos últimos permanecen actualmente en el terreno para extinguir el incendio, cuya evolución es favorable, según confirma el Plan Infoex.

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