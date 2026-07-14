Doce trabajadores mueren en accidentes laborales en Extremadura durante el primer semestre

En el primer semestre de este año, doce trabajadores han perdido la vida en Extremadura a causa de accidentes laborales, diez de ellos empleados por cuenta ajena y dos autónomos. El dato lo ha facilitado este martes la directora general de Trabajo de la Junta, Pilar Bueno, durante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea, donde ha defendido que los recursos destinados a inspección, asesoramiento y prevención en la comunidad autónoma se han reforzado en los últimos años.

La directora general de Trabajo de la Junta, Pilar Bueno, en el transcurso de la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Bueno ha respondido a una pregunta de la portavoz socialista Piedad Álvarez, quien ha reclamado más medios y actuaciones ante unas cifras que ha calificado de "dramáticas". Según ha detallado la directora general, en el primer semestre de 2025 se contabilizaron siete fallecidos entre los asalariados y ninguno entre los trabajadores autónomos.

La responsable de Trabajo ha sostenido, no obstante, que la evolución de la siniestralidad no puede analizarse únicamente a partir de los accidentes mortales. En este sentido, en los seis primeros meses de 2026 se han registrado 11.242 accidentes laborales, prácticamente los mismos que un año antes, con una reducción del 0,28%. Al mismo tiempo, la afiliación ha aumentado en unas 5.000 personas, un 1,25%. "¿Qué significa esto? Que, aunque el número absoluto de accidentes se mantiene, la probabilidad de sufrir un accidente disminuye", ha aducido.

Refuerzo de inspectores, técnicos y medios materiales

Bueno ha enumerado varias mejoras introducidas, a su juicio, desde 2023. Ha asegurado que la provincia de Badajoz ha pasado de contar con solo cuatro inspectores de trabajo "de calle" a disponer de once, además de la estructura directiva. También ha afirmado que actualmente trabajan doce subinspectores especializados en seguridad y salud laboral. En Cáceres hay actualmente seis inspectores, uno más que hace tres años, y otros tantos subinspectores de seguridad y salud laboral.

Por otro lado, en los Centros Extremeños de Seguridad y Salud Laboral (Cessla) existen dieciséis plazas de técnicos de prevención, de las que once están cubiertas. Las vacantes, ha indicado, se han incluido en procesos selectivos. La directora general ha asegurado que la Junta está "reforzando y duplicando los medios humanos".

Recursos materiales

Entre los recursos materiales, ha citado la adquisición mediante renting de cuatro vehículos nuevos para las visitas a centros de trabajo y las obras realizadas en el Cessla de Cáceres, donde se han renovado el ascensor, la climatización, las ventanas, la accesibilidad y el mobiliario ergonómico.

También ha destacado que durante 2025 se realizaron 4.890 actuaciones inspectoras, "más de once mil requerimientos en seguridad y salud" y unas 2.600 visitas de los técnicos de los Cessla. Estos servicios efectuaron, además, más de 200 investigaciones. En 2026, ha detallado Bueno, ya se han superado las 750 visitas a centros de trabajo.

La directora general ha añadido que el presupuesto de su departamento se ha duplicado y que se han habilitado líneas de subvenciones para actuaciones como la retirada de amianto, la instalación de líneas de vida, la adaptación de puestos para personas con discapacidad sobrevenida y el desarrollo de proyectos preventivos de organizaciones empresariales y sindicales.

"Los datos dicen que hay una estructura suficiente y especializada, que hay una actividad inspectora intensa, que hay una prevención activa y dirigida y, lo más importante, que hay resultados medibles, porque baja el índice de incidencia, mejora el riesgo real y se consolida una tendencia positiva", ha asegurado. No obstante, ha precisado, "no nos conformamos, queremos mejorar, y vamos a trabajar en ello".

Falta de autocrítica

Piedad Álvarez ha reprochado a la responsable autonómica que haya utilizado su intervención para comparar la situación actual con la de anteriores gobiernos y que no haya realizado "ni la más mínima autocrítica". "Doce fallecidos en 2026 son cifras dramáticas", ha incidido la diputada socialista, quien ha considerado que la siniestralidad laboral constituye uno de los principales problemas del empleo en Extremadura.

La portavoz del grupo socialista, Piedad Álvarez. / ASAMBLEAEX.ES

La portavoz ha señalado que cada accidente representa un fracaso colectivo y ha atribuido una responsabilidad especial a la Administración encargada de prevenirlos. A su juicio, no existe "ni un solo dato positivo" que permita al Ejecutivo autonómico mostrarse satisfecho con sus políticas.

Ejecución presupuestaria

Álvarez ha cuestionado también el nivel de ejecución de algunas partidas presupuestarias y ha reclamado una evaluación de los programas de prevención. "Los trabajadores, las empresas y las centrales sindicales necesitan más recursos, más planificación y, sobre todo, más resultados", ha sostenido.

La diputada ha pedido más coordinación con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, así como actuaciones específicas en sectores como la construcción, la agricultura y la industria. "El éxito de las políticas de prevención solo puede medirse por la reducción de los accidentes laborales y, sobre todo, por las vidas que se consigan proteger", ha concluido.