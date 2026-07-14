Educación ingresa a la Uex 4,5 millones por la gratuidad de matrículas

La Junta de Extremadura destinará 4,5 millones de euros a compensar la bonificación del 99% de los créditos aprobados por los estudiantes de la Universidad de Extremadura durante el próximo curso académico. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que fija los precios públicos de las enseñanzas oficiales de la UEx para 2026-2027.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha defendido que esta medida permite conservar la "práctica gratuidad" de los estudios universitarios en Extremadura y garantiza que los jóvenes puedan acceder a una formación superior pública sin que su situación económica constituya un obstáculo. A su juicio, se trata de una medida "esencial y fundamental" para garantizar el acceso universal a una educación universitaria de calidad.

La bonificación se complementa con el sistema de becas, las ayudas universitarias y las exenciones para los alumnos que obtienen matrícula de honor. El decreto regula también el derecho de matrícula, las formas de pago, las tarifas especiales y los requisitos necesarios para acceder a los distintos beneficios.

Carlos Gil

Exención para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital

Una de las novedades del decreto es la incorporación expresa de la exención del pago de los precios públicos universitarios para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Esta exención ya se aplicaba y era compensada económicamente por la comunidad autónoma en cumplimiento de la normativa estatal, aunque hasta ahora no figuraba de manera específica en el decreto de precios públicos de la Universidad de Extremadura.

La norma mantiene además los beneficios de matrícula para familias numerosas, estudiantes con discapacidad, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género y personas refugiadas o con derecho a protección.

Un déficit acumulado de 16 millones

Manzano ha subrayado que la bonificación de las matrículas debe ir acompañada de una financiación suficiente para evitar que la Universidad de Extremadura tenga que asumir la pérdida de ingresos. Según ha señalado, durante cinco cursos académicos consecutivos la aplicación de estas bonificaciones no estuvo acompañada de una compensación específica, lo que generó en las cuentas de la institución académica un déficit acumulado de 16 millones de euros.

La portavoz ha explicado que la Junta comenzó a compensar esas cantidades en 2024 y que los presupuestos autonómicos de 2026 recogen por primera vez una partida específica de 4,5 millones de euros, suficiente para cubrir la totalidad de los ingresos que la UEx deja de percibir por esta medida durante un curso.

Extremestiza, nueva optativa

El Consejo de Gobierno también se ha pronunciado a favor de iniciar la tramitación de una modificación del currículo de Educación Secundaria Obligatoria para ampliar la oferta de asignaturas optativas en tercero y cuarto de ESO. La propuesta incorpora la materia "Extremestiza: puente entre Extremadura y América", con la que se pretende que los estudiantes conozcan y reconstruyan la parte de la historia extremeña que se entrelaza con la del continente americano.

La asignatura abordará el mestizaje cultural e identitario surgido de la relación entre ambos territorios. Su inclusión exige modificar el decreto de 2022 que regula la ordenación y el currículo de la ESO en Extremadura. El acuerdo adoptado este martes constituye únicamente el pronunciamiento previo a la tramitación del proyecto de decreto, por lo que la incorporación de la nueva optativa todavía debe completar el procedimiento normativo.

Danza española y flamenco

El Ejecutivo autonómico ha respaldado asimismo la tramitación de una modificación del currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de danza en Extremadura. La reforma permitirá incorporar la especialidad de danza española, con especial atención al flamenco en los últimos cursos de las enseñanzas profesionales.

La Junta justifica esta ampliación por la creciente demanda social y educativa y por la evolución del flamenco como una manifestación artística viva, relacionada con otras disciplinas escénicas y con una amplia proyección cultural y profesional.