Extremadura y Perú estrechan sus lazos a ritmo de jazz mestizo

La ‘Estrategia Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une’ organiza en fechas estivales un ciclo de conciertos de grupos que interpretan Jazz Mestizo, en el marco del Área Musical de la estrategia de la Junta de Extremadura, que potencia y revitaliza los lazos culturales, económicos, sociales y lúdicos con países de Hispanoamérica.

Los conciertos tuvieron lugar los días 10 y 11 de julio,en la Plaza de San Jorge de Cáceres y en la Plaza Los Moritos de Trujillo, respectivamente.

El cartel de esta primera edición estuvo integrado por miembros de la banda extremeña ‘Meninos Das Laranjas´ en una nueva formación denominada ´Latitud 5 Quinteto´,y de otra parte del Atlántico, por el solista y pianista peruano José Luis Madueño.

El quinteto extremeño está compuesto por la voz y percusiones de Lola Santiago; el bajo y contrabajo de Nono Blázquez; la guitarra y mandolinas de Johan de Pue, las flautas y percusiones de Rodrigo Parejo; y la batería de Cristóbal Sánchez.

Tanto el solista como el quinteto interpretaron temas de sus respectivos repertorios y además interpretarán temas conjuntos de una y otra parte del hemisferio.

´Latitud 5 Quinteto' y José Luis Madueño. / EXTREMESTIZA

Estrechar y fortalecer lazos musicales

El objeto de esta acción es propiciar el conocimiento musical mutuo, tender puentes sonoros y musicales que sigan estrechando y fortaleciendo la relación de Extremadura con países Hispanoamericanos, en este caso con Perú.

Estilos como el jazz, el blues y el ragtime, parten de las influencias de la música española. Así lo explicaba el gran pianista, compositor y cantante Jelly Roll Morton,

de Luisiana, destacando que el jazz no es posible sin un toque español, el denominado “Spanish tinge”, según detallaba.

Así, desde el Área Musical de Extremestiza con este evento estival, se impulsan las formas de la música tradicional a través del jazz, donde se fusionan las raíces americanas y extremeñas de este género musical.

El fin es compartir el mestizaje cultural,a través de la música, la danza y sus influencias compartidas.

'Latitud 5 Quinteto' / EXTREMESTIZA

Perú: José Luis Madueño

El músico, compositor y productor peruano José Luis Madueño presentará lo mejor de su repertorio que incluye sus propias composiciones, así como música emblemática de autores peruanos, como la gran intérprete y compositora Chabuca Granda. Este artista ofrecerá en su repertorio, a través de su voz y piano, un paseo por la música criolla, afroperuana y andina con influencias del jazz y la música clásica europea.

‘Ese Arar en el Mar’ es el último sencillo- videoclip que ha lanzado este cantante, recuperando una de las más evocativas canciones de Chabuca y la voz de esta mítica solista, ya desaparecida. Se trata de la primera grabación con la voz de dicha cantante y el acompañamiento al piano de Madueño, quien también la acompaña cantando en dúo.

Este intérprete nos traslada a una dimensión alternativa a través de lenguajes que van desde el Jazz y la Música Clásica hacia la Música Popular Contemporánea, donde la“peruanidad” se integra de varias maneras y se nutre de otras culturas del mundo dando a luz sonidos singulares.

Lola Santiago. / EXTREMESTIZA

Extremadura: 'Latitud 5 Quinteto'

De la parte extremeña, surge una formación compuesta por miembros de ‘Meninos Das Laranjas’ acompañados de otros músicos profesionales de la región, en esta formación denominada ´´Latitud 5 quinteto´´.

A la voz, Lola Santiago cantante originaria de Los Santos de Maimona (Badajoz), destacada en la escena del jazz y las músicas de raíz. Lola Santiago ha ganado popularidad en el circuito del sur de España y Cataluña, colaborando con reconocidos músicos de la escena jazzística como el contrabajista Horacio Fumero. Su propuesta destaca por llevar la tradición americana y especialmente latinoamericana hacia sonoridades contemporáneas, con un fuerte peso en la improvisación.

En la dirección artística, Nono Blázquez, destacado bajista, contrabajista y compositor de Cáceres, Extremadura, reconocido por sus más de 35 años de trayectoria explorando e integrando géneros musicales como el jazz, el flamenco y la música tradicional africana y latinoamericana. Ha transitado desde la complejidad del jazz a la fusión con músicas de raíz africana, latinoamericana o lusófonsas que trabaja en la actualidad cmo son Djarabi, Meninos das Laranjas o los propios Latitud 5 Quinteto.

Rodrigo Parejo es un polifacético flautista, compositor, improvisador y educador español nacido en Don Benito (Badajoz). Su propuesta artística destaca por ser transfronteriza y fuertemente influenciada por la conexión cultural entre Oriente y Occidente, alternando su residencia y proyectos musicales entre Europa y el Sudeste Asiático.

Johan De Pue es un músico, compositor y multi-instrumentista belga afincado en Badajoz (España). Graduado en guitarra de jazz por el conservatorio de Rotterdam, destaca por sus proyectos transfronterizos que fusionan músicas del mundo, como el flamenco, el folclore extremeño y los sonidos africanos.

Cristóbal Sánchez es un versátil baterista, percusionista, educador y músico terapeuta originario de Extremadura. Su carrera destaca por la fusión de músicas de raíz, participando en reconocidos proyectos del área del jazz, folclore y rock.

José Luis Madueño. / EXTREMESTIZA

Ofrecieron un repertorio compuesto por adaptaciones al Jazz de canciones de artistas iberoamericanos, como el venezolano Simón Díaz, las peruanas Susana Baca o Chabuca Granda, el cubano Silvio Rodriguez, dando una visión actual sin perder de vista la raíz de estas grandísimas composiciones. Además, pudimos disfrutar de canciones populares extremeñas, como un Fandango Extremeño fusionado con ritmos peruanos que entusiasmó al público allí presente.

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'Latitud 5 Quinteto' / EXTREMESTIZA

Cabe recordar que la Estrategia Extremestiza es de carácter multidisciplinar, que integra una decena de áreas de actuación y cuenta conacciones que se desarrollan junto a otras consejerías del Gobierno regional. La misma se dirige desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura (FEC), coordinada por la directora de dicha institución, Carmen Sánchez Risco.